آس: ريال مدريد سيتحرك لضم هالاند.. وسببان يرجحان كفته في منافسة بايرن ويونايتد

يزداد اقتناع ريال مدريد بقدرات إرلينج هالاند يوما بعد يوم، سجل النجم النرويجي التهديفي وطريقة لعبه أقنعت الملكي بأنه سيكون مهاجمه المستقبلي. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "آس" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد يستعد لضم هالاند (20 عاما) في 2022، بعد أن يضم كيليان مبابي وإدوارد كامافينجا في 2021.

ويعلم ريال مدريد حسبما أوضح التقرير، أنه في موقف جيد للغاية فيما يخص التقدم بعرض لضم المهاجم الدولي النرويجي وسيواجه كذلك منافسة قوية للغاية من مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ.

وألمح التقرير إلى أن هناك بند في عقد اللاعب يسمح برحيله عن دورتموند في 2022 بمبلغ 75 مليون يورو، لكن هانز يواكيم فاتسكة المدير التنفيذي لدورتموند كان قد نفى لصحيفة بيلد منذ وقت قصير أن مثل هذا البند ليس موجودا في عقد اللاعب.

لكن صحيفة آس، أشارت إلى أن البند موجود لكن على هيئة اتفاق شرفي وليس بعقد بين وكيله مينو رايولا، وإدارة دورتموند لتسهيل رحيل اللاعب في 2022، ولا يوجد مبلغ مالي محدد من دورتموند بعد.

وتوجد بعض الأسباب التي تشير إلى أن ريال مدريد يمتلك أفضلية لضم هالاند على الرغم من أنه لا توجد علاقة قوية بين وكيله رايولا وفلورنتينو بيريز رئيس النادي.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد التعاون مع النادي الملكي في صفقة ألفونس أريولا من باريس سان جيرمان خلال الموسم الماضي، يرغب بشدة في أن تكون علاقته قوية مع النادي الملكي، شيء يحاول فعله منذ عام 2016.

ويمتلك ريال مدريد حليفا قد يسانده في هذه الصفقة وهو مارتن أوديجارد، الذي يعد أفضل صديق لهالاند داخل وخارج الملعب، إذ يتواجدان سويا طيلة الوقت حينما ينضمان لمنتخب النرويج وهناك كذلك تواصلا بينهما في الملعب في طريقة اللعب.

والنقطة الأخرى التي تصب في صالح ريال مدريد هو الإعجاب الشديد من فاتسكة المدير التنفيذي لدورتموند بقدرات فلورنتينو بيريز الإدارية، إذ يراه الأفضل في مجال الأعمال خاصة وأن الفريق الألماني أصبح حليفا للملكي في عديد من المناسبات ومن بين النقاط التي توضح قوة العلاقة بين الطرفين هي صفقات أشرف حكيمي ورينير.

وقالت صحيفة "آس" إن فاتسكة سيسهل الأمور على ريال مدريد أكثر من أي منافس آخر يرغب في الحصول على خدمات هالاند، وربما يحصل الملكي عليه بسعر أقل من المتوقع.

هالاند انضم إلى دورتموند قادما من ريد بول سالزبرج بمبلغ 20 مليون يورو في يناير 2020، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2024.

وشارك هالاند خلال الموسم الجاري في 10 مواجهات بكل المسابقات سجل خلالها 10 أهداف وصنع 3 آخرين.

ولعب صاحب الـ20 عاما بقميص دورتموند في 28 مباراة سجل خلالها 26 هدفا وصنع 6 آخرين.