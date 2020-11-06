رامون دياز يتولى تدريب بوتافوجو البرازيلي لإنقاذهم من شبح الهبوط

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 - 11:19

كتب : FilGoal

رامون دياز

أعلن نادي بوتافوجو البرازيلي تعيين الأرجنتيني رامون دياز مديرا فنيا، وسيصل يوم السبت المقبل لتولي المهمة رسميا.

وستكون مهمة المدير الفني الأرجنتيني والذي سبق له قيادة نادي بيراميدز سابقا هو الابتعاد عن شبح الهبوط.

بوتافوجو يحتل حاليا المركز الـ 14 بفارق نقطة واحدة عن مقاعد الهبوط.

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وأصبح دياز رابع مدير فني للفريق العام الحالي بعد ألبرتو فالنتيم والذي سبق له أيضا تدريب بيراميدز وباولو أوتوري وبرونو لازاروني الذي أقيل عقب الخروج من كأس البرازيل.

وصارت تلك مهمة دياز في الأراضي البرازيلية بعدما سبق له تدريب أندية ريفر بليت وأندبندينتي ومنتخبي المكسيك وباراجواي وناديا الهلال والاتحاد في السعودية.

وكانت تجربة دياز الأخيرة في باراجواي عندما قاد ليبرتاد إذ حقق الفوز في 14 مباراة من أصل 24 وخسر 6.

وسيقود دياز تدريب الفريق الذي يضم في صفوفه الياباني كيسوكي هوندا والإيفواري سالمون كالو.

رامون دياز بوتافوجو الدوري البرازيلي
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