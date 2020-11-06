رامون دياز يتولى تدريب بوتافوجو البرازيلي لإنقاذهم من شبح الهبوط

أعلن نادي بوتافوجو البرازيلي تعيين الأرجنتيني رامون دياز مديرا فنيا، وسيصل يوم السبت المقبل لتولي المهمة رسميا.

وستكون مهمة المدير الفني الأرجنتيني والذي سبق له قيادة نادي بيراميدز سابقا هو الابتعاد عن شبح الهبوط.

بوتافوجو يحتل حاليا المركز الـ 14 بفارق نقطة واحدة عن مقاعد الهبوط.

Bienvenido, Don Ramón! 💪🏼🇦🇷 Após acerto com o Comitê de Futebol, técnico Ramón Díaz assina pré-contrato e chega sábado ao Rio! pic.twitter.com/5uzFY3bx4s — Botafogo F.R. (de 🏠) (@Botafogo) November 6, 2020

وأصبح دياز رابع مدير فني للفريق العام الحالي بعد ألبرتو فالنتيم والذي سبق له أيضا تدريب بيراميدز وباولو أوتوري وبرونو لازاروني الذي أقيل عقب الخروج من كأس البرازيل.

وصارت تلك مهمة دياز في الأراضي البرازيلية بعدما سبق له تدريب أندية ريفر بليت وأندبندينتي ومنتخبي المكسيك وباراجواي وناديا الهلال والاتحاد في السعودية.

وكانت تجربة دياز الأخيرة في باراجواي عندما قاد ليبرتاد إذ حقق الفوز في 14 مباراة من أصل 24 وخسر 6.

وسيقود دياز تدريب الفريق الذي يضم في صفوفه الياباني كيسوكي هوندا والإيفواري سالمون كالو.