مواعيد مباريات الجمعة 6 نوفمبر 2020 - حجازي واتحاد جدة يواجهان التعاون.. ومباراتان في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 - 10:41

كتب : FilGoal

حجازي - اتحاد جدة

يواجه فريق اتحاد جدة الذي يلعب له المحترف الدولي المصري أحمد حجازي، نظيره التعاون السعودي ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي في السادسة و45 دقيقة. ويذاع اللقاء على قناة السعودية الرياضية 2.

وفي نفس الجولة يواجه الهلال مضيفه الاتفاق في الرابعة والنصف مساء. ويذاع اللقاء على قناة السعودية الرياضية 1.

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ويستضيف برايتون نظيره بيرنلي في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز في السابعة والنصف مساء، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 2".

ويواجه ساوثامبتون ضيفه نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات نفس الجولة في العاشرة مساء ويذاع اللقاء على نفس القناة.

ويحل مارسيليا ضيفا على ستراسبورج في الجولة الـ10 من الدوري الفرنسي في العاشرة مساء ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 1".

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في السعودية الدوري السعودي أحمد حجازي
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