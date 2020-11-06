بركات: اتحاد الكرة لم يطلب من البدري استبعاد كهربا

نفى محمد بركات مدير منتخب مصر ما تردد حول طلب اتحاد الكرة استبعاد محمود عبد المنعم "كهربا" من قائمة الفراعنة عقب مشادته مع عضو اللجنة الخماسية محمد فضل.

وقال بركات لقناة "أون تايم سبورتس" ردا على سبب استبعاد كهربا: "القرار خاص لحسام البدري بنسبة مليون %".

وواصل "قيل أيضا أن أحمد فتحي تم استبعاده بسبب مشكلة حول شارة قيادة المنتخب وهذا لم يحدث، لم ولن يطلب منا أي شخص من اتحاد الكرة ضم أو استبعاد أي لاعب".

وأردف "هذه ليست طبيعة العلاقة التي تجمعنا باتحاد الكرة".

وعن موعد وصول اللاعبين المحترفين قال بركات: "حجازي سيصل فجر السابع من نوفمبر، وأحمد حسن "كوكا" بعد ذلك بيومين، فيما يصل محمود حسن "تريزيجيه" ومحمد النني مساء التاسع من نوفمبر".

وأتم "سينخرط كل اللاعبين تباعا في المران".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة توجو في 14 و17 نوفمبر في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.