وكيل جيرالدو: اللاعب يتمنى البقاء مع الأهلي.. والنادي لم يتحدث معنا بشأن مصيره

قال هشام بن صالح وكيل أعمال جيرالدو لاعب الأهلي إن الجناح الأنجولي يتمنى البقاء في صفوف الفريق الأحمر.

وتحدث وكيل جيرالدو لقناة "أون تايم سبورتس" اليوم الخميس قائلا: "لا نفكر في أي شيء حاليا بشأن مصير جيرالدو سوى بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأكمل "جيرالدو في نيته التتويج ببطولة إفريقية له مع لأهلي ولا وتوجد عروض رسمية له حتى الآن".

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الـ27 من شهر نوفمبر الجاري في ملعب برج العرب في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأردف "لم يتواصل معي أي من مسؤولي الأهلي بشأن مصير جيرالدو والنادي ملتزم بمستحقات اللاعب ونحترم قرار مدرب الفريق بيتسو موسيماني سواء ببقاء اللاعب أو رحيله".

وأتم هشام بن صالح حديثه قائلا: "جيرالدو يتمنى البقاء في الأهلي".

وانضم جيرالدو للأهلي قادما من بريميرو دي أوجوستو الأنجولي في يناير من عام 2019 وشارك معه في 39 مباراة وسجل خمس بطولات وصنع سبعة.