فرج عامر لـ في الجول: لم نفكر في ضم أحمد الشيخ.. وهذه خطتنا بعد تحديد الراحلين

الخميس، 05 نوفمبر 2020 - 23:28

كتب : هاني العوضي

أحمد الشيخ مع الأهلي أمام بيراميدز

قال فرج عامر رئيس سموحة إن ناديه لم يفكر في ضم أحمد الشيخ لاعب الأهلي خلال الانتقالات الصيفية استعدادا للموسم الجديد.

وتحدث فرج عامر لـFilGoal.com عن الشيخ قائلا: "لم نفكر في ضم الشيخ".

وكشف فرج عامر عن صفقات سموحة الأخيرة قائلا: "قمنا بضم عبد الكريم الوداي من وادي دجلة لثلاث سنوات وحارس المقاولون محمد أشرف والذي يلعب مع منتخب مصر الأولمبي".

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وعن الراحلين قال: "رحل عنا السيد فريد وأحمد حسن مكي وإيدي أمومو بعد فسخ العاقد بالتراضي وكذلك ناصر ماهر وصلاح محسن بعد نهاية إعارتهما من الأهلي".

وأتم "نحاول البحث عن بديل بعد رحيل ثنائي الأهلي عنا بين اللاعبين الشباب وآخرين من الكبار لإضافة المزيد من الخبرات لنا".

سموحة أحمد الشيخ فرج عامر
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