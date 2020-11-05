الدوري الأوروبي - روما يحقق فوزا تاريخيا.. وانتصار نابولي وسوسيداد يشعل صراع التأهل

الخميس، 05 نوفمبر 2020 - 22:05

كتب : FilGoal

روما الإيطالي

اشتعلت المجموعة السادسة في الدوري الأوروبي بعد تساوي نابولي وريال سوسيداد وألكمار برصيد 6 نقاط عقب مرور 3 جولات.

بينما حقق روما انتصاره الأكبر في الدوري الأوروبي بالفوز 5-0 على كلوج الروماني ليفض الشراكة وينفرد بصدارة المجموعة.

روما × كلوج

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تفوق روما المبكر جاء في الدقيقة الأولى من بداية اللقاء، بعد مرور 57 ثانية أرسل ليوناردو سبيانزولا إلى هنريك مخيتاريان الذي أسكن برأسية الكرة في الشباك، ليصبح أسرع هدف في تاريخ الذئاب في الدوري الأوروبي.

وفي الدقيقة 24 أضاف المدافع البرازيلي إيبانز الهدف الثاني برأسية بعد ركنية نفذها الفرنسي جوردان فيرتو.

وفي الدقيقة 34 أضاف الإسباني بورخا مايورال الهدف الثالث بعد تمريرة رأسية مررها له الظهير البرازيلي برونو بيريز.

وقبل 5 دقائق على نهاية اللقاء أضاف مايورال هدفه الثاني في اللقاء والرابع للذئاب بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 89 سجل الإسباني بيدرو رودريجيز الهدف الخامس على يسار الحارس.

فوز رفع رصيد روما إلى 7 نقاط فض بها صراع الصدارة مع كلوج الروماني الذي توقف رصيده عند 4 نقاط.

انتصار تاريخي لروما الذي حقق لأول مرة فوزا بتسجيل 5 أهداف في الدوري الأوروبي.

المجموعة السادسة

ارتقى نابولي للصدارة بعدما فاز على رييكا الكرواتي خارج قواعده 2-1، بينما أشعل ريال سوسيداد الإسباني المجموعة بالفوز على ألكمار الهولندي 1-0، ليصبح ترتيب الفرق الثلاثة 6 نقاط.

نابولي حوّل تأخره إلى فوز، بعدما تقدم رييكا عن طريق موريتش في الدقيقة 13 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء لم يتحرك لها الحارس أليكس ميريت.

رد البارتينوبي جاء قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين عن طريق الألماني دييجو ديمي بعدما حوّل عرضية ميرتينيز في الشباك.

فوز نابولي جاء بهدف عكسي في الدقيقة 62 بعدما أسكن المدافع كرة عرضية في الشباك بالخطأ.

لأول مرة يقلب نابولي تأخره لفوز في المسابقات الأوروبية منذ قلب تأخره أمام دينامو موسكو الروسي من 1-0 إلى 3-1 في 2015.

وفي إسبانيا سجل بورتو هدف فوز سوسيداد الوحيد في الدقيقة 58 في شباك الفريق الهولندي.

فوز سوسيداد شهد قوة هجومية إذ هددوا مرمى الفريق الهولندي في 15 مناسبة الشوط الأول فقط وهو الرقم الأكبر للفريق منذ أغسطس 2017 في جميع المسابقات.

ليصبح الترتيب، نابولي في الصدارة ويليه ألكمار ثم سوسيداد برصيد 6 نقاط، وفي القاع رييكا الكرواتي.

نابولي روما ريال سوسيداد الدوري الأوروبي ألكمار
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