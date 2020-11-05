توتنام يستعيد توازنه في ليلة تاريخية لـ كين.. وغرناطة يواصل الإبهار في أوروبا

فاز توتنام هوتسبير الإنجليزي على مضيفه لودوجوريتس رازجراد البلغاري، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في ملعب هوفيفارما أرينا.

هاري كين تقدّم للضيوف في الدقيقة 13 بضربة رأسية، ليصل إلى هدفه رقم 200 بقميص توتنام في 300 مباراة مع السبيرز.

كين هو الثالث على لائحة الهدافين التاريخيين لـ توتنام، خلف جيمي جريفز (266 هدفا)، وبوبي سميث (208 هدفا).

كين لم يكتف بالتسجيل، بل صنع الهدف الثاني إلى زميله لوكاس مورا في الدقيقة 33.

ليرفع كين رصيده من الأهداف إلى 12 هدفا، بجانب صناعته 10 أهداف أخرى، في 13 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم.

في الشوط الثاني حاول أصحاب الأرض العودة في النتيجة، فسجّل كلاوديو كيشرو الهدف الأول لـ لودوجوريتس في الدقيقة 50.

لكن البديل سون هيونج مين احتاج إلى 15 ثانية فقط بعد دخوله الملعب ليصنع الهدف الثالث لـ توتنام الذي سجله جيوفاني لو سيلسو، ليقتل المباراة.

توتنام رفع رصيده إلى 6 نقاط وتعافى بعد هزيمته في الجولة الماضية أمام رويال أنتويرب البلجيكي.

فيما ظل رصيد لودوجوريتس خاليا من النقاط في مؤخرة المجموعة العاشرة.

وفي المجموعة الخامسة، واصل غرناطة الإسباني نتائجه الرائعة في ظهوره الأوروبي الأول تاريخيا، وفاز على مضيفه أومونيا نيقوسيا القبرصي بهدفين دون رد.

يانخل هيريرا افتتح التسجيل لـ غرناطة في الدقيقة الرابعة، قبل أن تزداد المباراة صعوبة على أصحاب الأرض بطرد ميتشال دوريس لاعب أومونيا في الدقيقة 41.

وأخيرا قتل لويس سواريز المباراة في الدقيقة 63، مسجلا أول أهدافه الأوروبية في مسيرته.

ليرفع غرناطة رصيده إلى 7 نقاط في قمة المجموعة بعد 3 جولات، ويتجمّد رصيد أومونيا عند نقطة واحدة.

وفي نفس المجموعة، سحق باوك اليوناني ضيفه بي إس في أيندهوفن الهولندي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

إيران زاهافي تقدّم لـ أيندهوفن من ركلة جزاء في الدقيقة 21، لكن الرد جاء عنيفا من اليونايين بأربعة أهداف متتالية.

الأهدافا سُجلت بواسطة: ستيفان شفاب، وأندريا زيفكوفيتش (مرتين)، وخريستوس تزوليس في الدقائق 47، و56، و58، و67.

ليرفع باوك رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني، ويتجمّد رصيد أيندهوفن عند 3 نقاط في المركز الثالث.