تشكيل أرسنال - النني على مقاعد البدلاء.. وويلوك ونيكيتاه في الهجوم

الخميس، 05 نوفمبر 2020 - 21:08

كتب : FilGoal

محمد النني ومايكل أرتيتا

يتواجد محمد النني على مقاعد البدلاء في مواجهة مولده النرويجي في الجولة الثالثة من دور المجموعات من الدوري الأوروبي.

ويجلس بجوار النني على مقاعد البدلاء كلا من ألكسندر لاكازيت وبيير إيمريك أوباميانج.

وفضل ميكيل أرتيتا إبقاء التشكيل الأساسي الذي خاض مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي مطلع الأسبوع على مقاعد البدلاء.

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ويتصدر أرسنال صدارة ترتيب المجموعة الثانية بالتساوي مع مولده النرويجي برصيد 6 نقاط.

وجاء تشكيل الجنرز:

حراسة المرمى: بيرند لينو

الدفاع: سياد كولاسيناك - شكوردان موستافي – ديفيد لويز – ميتلاند نيلز

الوسط: نيكولاس بيبي - داني سيبايوس – جرانت تشاكا - ويليان

الهجوم: جو ويلوك – إيدي نيكيتاه

وعلى مقاعد البدلاء: رونارسون – ماكي – بيلييرين – كيران تيراني – جابريل ماجاليس – روب هولدينج – سيدريك سواريش – توماس بارتي – محمد النني – بوكايو ساكا – ألكسندر لاكازيت – بيير إيمريك أوباميانج

محمد النني تشكيل أرسنال الدوري الأوروبي
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