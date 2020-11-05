شوقي غريب يعلن قائمة المنتخب الأولمبي النهائية السبت

يعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي القائمة النهائية للفريق السبت المقبل.

ويستعد منتخب مصر الأولمبي لملاقاة كوريا الجنوبية والبرازيل يومي 12 و17 نوفمبر المقبل وديا في إطار الاستعدادات للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

ويواصل المنتخب الأولمبي مرانه اليومي في الملعب الفرعي باستاد القاهرة.

ومن المقرر أن يختتم الفريق معسكره المفتوح في استاد القاهرة غدا الجمعة ليحصل على راحة سلبية من التدريبات لـ24 ساعة.

وسيعود المنتخب الأولمبي للتدرب مجددا يوم الأحد المقبل.

وكان شوقي غريب ضم قائمة مبدئية ضمت 40 لاعبا وبرر كثرة العدد آنذاك تجنبا لإصابة أي لاعب وأي ظرف طارئ قد يحدث جراء تفشي فيروس كورونا.

وكان اللواء علي درويش المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة قد حرص علي حضور جزء من المران وأثنى على الفريق الذي أسعد الجماهير المصرية في بطولة افريقيا الأخيرة.