كورييري ديلا سيرا: بالوتيلي يبدأ التدريب مع نادي درجة رابعة في إيطاليا

الخميس، 05 نوفمبر 2020 - 19:49

كتب : FilGoal

ماريو بالوتيلي - بريشيا

بدأ ماريو بالوتيلي مهاجم ميلان وإنتر السابق التدريب مع أحد فرق الدرجة الرابعة الإيطالية.

ووفقا لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية فأن بالوتيلي بدأ التدريب مع نادي فرانشاكورتا.

ويأتي سبب تدرب الدولي الإيطالي مع الفريق لأنه صديق لبعض مديري النادي.

أخبار متعلقة
لا جازيتا ديللو سبورت: بالوتيلي يقترب من جنوى رايولا: لست قلقا على مستقبل بالوتيلي.. سيبقى في أوروبا سكاي سبورت: نادي درجة ثالثة في إيطاليا جاهز لضم بالوتيلي مالك بريشيا: سأنفذ وعدي لـ تونالي.. وأتقاسم اللوم مع بالوتيلي بنسبة 50%

وينتظر بالوتيلي البالغ 30 عاما إمكانية الانضمام لفريق جديد بعدما فسخ تعاقده مع بريشيا الإيطالي في يوليو الماضي قبل نهاية الموسم.

ولم ينضم بالوتيلي إلى أي ناد مع انطلاق الموسم الجاري في القارة الأوروبية، رغم ارتباط اسمه باللعب لصفوف جنوى الإيطالي.

وسبق أن أبدت أندية بوكا جونيورز الأرجنتيني وفلامنجو البرازيلي، فيما حاول نادي كومو القابع في الدرجة الثالثة الإيطالية ضمه أيضا.

بالوتيلي سجل 5 أهداف مع بريشيا الموسم الماضي في الدوري الإيطالي.

ماريو بالوتيلي الدوري الإيطالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل أرسنال - النني على مقاعد البدلاء.. وويلوك ونيكيتاه في الهجوم 2 دقيقة | أوروبا
شوقي غريب يعلن قائمة المنتخب الأولمبي النهائية السبت 4 دقيقة | مصر
طبيب مارادونا بعد إجراء العملية: يمكنه المشي والتقدم كان ممتازا 15 دقيقة | أمريكا
أوباميانج: لا أصدق ما فعله النني.. نريد أن نكون مثله 16 دقيقة | المحترفون
إسطنبول باشاك شهير.. بين سيناريو مانشستر سيتي والعلاقة مع أردوغان 30 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ديشامب: ديمبيلي يحتاج إلى مزيد من الوقت.. ولهذا استبعدت ميندي 44 دقيقة | أوروبا
كورييري ديلا سيرا: بالوتيلي يبدأ التدريب مع نادي درجة رابعة في إيطاليا ساعة | الدوري الإيطالي
ساوثجيت: ليس هناك من ينافس بيكفورد.. وكين يستحق الحماية ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إنجلترا - ليفربول (2)-(1) وست هام.. فوز صعب للحُمر 2 رسميا - كاف يعلن موعد مباراتي الزمالك والرجاء ونهائي دوري أبطال إفريقيا 3 في الجول يكشف تفاصيل المشادة بين محمد فضل وكهربا في حفل تتويج الأهلي 4 بيراميدز يقدم مديره الفني الجديد في مؤتمر صحفي الخميس
قد ينال إعجابك