الإسماعيلي عن رحيل الشامي لـ الاتحاد: لا وجود لصفقات تبادلية.. واللاعب: أعددت نفسي للاستقرار في النادي

الخميس، 05 نوفمبر 2020 - 19:07

كتب : ياسر الشريف

محمد الشامي يحتفل بهدف الإسماعيلي في الاتحاد السكندري

نفى نادي الإسماعيلي إمكانية إتمام صفقات تبادلية مع الاتحاد السكندري.

وربطت تقارير تشير إلى احتمالية انتقال محمد الشامي للاتحاد السكندري مقابل انضمام محمود رزق مدافع الاتحاد بالإضافة إلى مبلغ مالي للدراويش.

وقال علاء وحيد المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي لـ FilGoal.com: "رئيس النادي رفض عدم إتمام صفقات تبادلية مع الفريق السكندري".

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وأضاف "نعمل على إعلان أي صفقات يتم الانتهاء منها بشكل واضح".

وأتم "ما نهدف له هو تحقيق تغيير في أداء ونتائج الفريق من خلال ما نسعى له من ضم لاعبين جدد وتدعيمات لمختلف خطوط الفريق".

وفي نفس السياق أبدى محمد الشامي مهاجم الإسماعيلي تفاجئه بقرار رحيله عن صفوف الفريق والدخول في صفقة تبادلية وعدم علمه بالقرار.

وقال الشامي لـ FilGoal.com: "أعشق الإسماعيلي، ومع ما يراه مسؤولو النادي لتحقيق أكبر استفادة للنادي".

وتابع "أعددت نفسي للاستقرار في النادي، عقدي كان ممتدا لـ 3 مواسم".

وأتم "ألعب بكل حماس وفي أي مركز، وأقوم بأكثر من دور داخل الملعب هجوما ودفاعا حبا في الفريق".

الشامي انتقل إلى الإسماعيلي صيف 2018 قادما من الزمالك، وخلال موسمين خاض مع الدراويش 55 مباراة سجل 5 وصنع مثلها في جميع المسابقات.

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