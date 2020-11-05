قائمة كوت ديفوار - استدعاء مدافع بيراميدز وظهور هالر وبولي لأول مرة

يتواجد ويلفريد كانون مدافع بيراميدز في قائمة المنتخب الإيفواري التي تستعد لملاقاة مدغشقر في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وغاب كانون عن المشاركة في الاستدعاء الدولي الأخير أكتوبر الماضي في مواجهتي بلجيكا واليابان.

وشهدت القائمة أيضا استدعاء ويلي بولي مدافع ولفرهامبتون الإنجليزي، وسيباستيان هالر مهاجم وست هام الإنجليزي لأول مرة لارتداء قميص الأفيال.

وسبق أن لعب الثنائي لمنتخب فرنسا للشباب دون ارتداء قميص المنتخب الأول.

وجاءت قائمة الأفيال كالأتي:

حراسة المرمى: سيلفان جوبوهو (مازيمبي الكونغولي) – إرا تايب (سان بيدرو الإيفواري) – عبد الكريم سيسيه (أسيك ميموزا الإيفواري)

الدفاع: إريك بايلي (مانشستر يونايتد) – ويلي بولي (ولفرهامبتون) – سيمون ديلي (كلوب بروج البلجيكي) – ويلفريد كانون (بيراميدز) – سينالي ديوماندي (أولمبيك ليون) – سيرج أورييه (توتنام) – أوديلين كوسونو (كلوب بروج)

الوسط: ماكسويل كورنيه (ليون) – كالبي واتارا (أوسترسوند السويدي) – سيري دي (سيون) – إبراهيما سنجاري (إيندهوفن الهولندي) – ماكس جاردال (سيفاس سبور) – فرانك كيسي (ميلان) – أكبا أكبرو (لاتسيو)

الهجوم: نيكولاس بيبي (أرسنال) – إفرارد كواسي (ووهان زال الصيني) – جيرفينيو (بارما) – ويلفريد زاها (كريستال بالاس) – جيرمي بوجا (ساسولو) – كريستيان كوامي (فيورنتينا) – جوناثان كودجيا (الغرافة القطري) - سيباستيان هالر (وست هام)

منتخب كوت ديفوار يحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة بالتساوي مع إثيوبيا وتتصدر مدغشقر الصدارة برصيد 6 نقاط.