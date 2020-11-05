قائمة كوت ديفوار - استدعاء مدافع بيراميدز وظهور هالر وبولي لأول مرة

الخميس، 05 نوفمبر 2020 - 18:10

كتب : FilGoal

ويلفريد كانون

يتواجد ويلفريد كانون مدافع بيراميدز في قائمة المنتخب الإيفواري التي تستعد لملاقاة مدغشقر في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وغاب كانون عن المشاركة في الاستدعاء الدولي الأخير أكتوبر الماضي في مواجهتي بلجيكا واليابان.

وشهدت القائمة أيضا استدعاء ويلي بولي مدافع ولفرهامبتون الإنجليزي، وسيباستيان هالر مهاجم وست هام الإنجليزي لأول مرة لارتداء قميص الأفيال.

أخبار متعلقة
قائمة بيراميدز - غياب عمر جابر وتراوري وكانون عن مواجهة نادي مصر بيراميدز يكشف سبب غياب أنتوي ودونجا وكانون عن ودية الزمالك قائمة فرنسا - ظهور أول لـ تورام الابن.. واستبعاد عوار وأوباميكانو قائمة إنجلترا – عودة فودين واستمرار ابتعاد جرينوود

وسبق أن لعب الثنائي لمنتخب فرنسا للشباب دون ارتداء قميص المنتخب الأول.

وجاءت قائمة الأفيال كالأتي:

حراسة المرمى: سيلفان جوبوهو (مازيمبي الكونغولي) – إرا تايب (سان بيدرو الإيفواري) – عبد الكريم سيسيه (أسيك ميموزا الإيفواري)

الدفاع: إريك بايلي (مانشستر يونايتد) – ويلي بولي (ولفرهامبتون) – سيمون ديلي (كلوب بروج البلجيكي) – ويلفريد كانون (بيراميدز) – سينالي ديوماندي (أولمبيك ليون) – سيرج أورييه (توتنام) – أوديلين كوسونو (كلوب بروج)

الوسط: ماكسويل كورنيه (ليون) – كالبي واتارا (أوسترسوند السويدي) – سيري دي (سيون) – إبراهيما سنجاري (إيندهوفن الهولندي) – ماكس جاردال (سيفاس سبور) – فرانك كيسي (ميلان) – أكبا أكبرو (لاتسيو)

الهجوم: نيكولاس بيبي (أرسنال) – إفرارد كواسي (ووهان زال الصيني) – جيرفينيو (بارما) – ويلفريد زاها (كريستال بالاس) – جيرمي بوجا (ساسولو) – كريستيان كوامي (فيورنتينا) – جوناثان كودجيا (الغرافة القطري) - سيباستيان هالر (وست هام)

منتخب كوت ديفوار يحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة بالتساوي مع إثيوبيا وتتصدر مدغشقر الصدارة برصيد 6 نقاط.

كوت ديفوار ويلفريد كانون بيراميدز
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير مغربي: سلامي يقترب من الرحيل "بعد انتكاسة الرجاء والخروج المذل" 12 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
جيرارد: فخور بمعادلة صلاح لرقمي.. أتمنى أن يتجاوزه 26 دقيقة | المحترفون
الإسماعيلي عن رحيل الشامي لـ الاتحاد: لا وجود لصفقات تبادلية.. واللاعب: أعددت نفسي للاستقرار في النادي 32 دقيقة | الدوري المصري
المصري لـ في الجول: وصلنا لمرحلة نهائية لانتقال وادي لـ بيراميدز.. وقيد سيمبوريه 46 دقيقة | الدوري المصري
حوار في الجول – مجدي عبد العاطي: أسوان أنهى الدوري في المركز الذي تركته به ساعة | الدوري المصري
قائمة كوت ديفوار - استدعاء مدافع بيراميدز وظهور هالر وبولي لأول مرة ساعة | الدوري المصري
قائمة البرتغال – غياب بيبي.. وظهور أول لـ بيدرو نيتو ساعة | أوروبا
قائمة فرنسا - ظهور أول لـ تورام الابن.. واستبعاد عوار وأوباميكانو ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إنجلترا - ليفربول (2)-(1) وست هام.. فوز صعب للحُمر 2 رسميا - كاف يعلن موعد مباراتي الزمالك والرجاء ونهائي دوري أبطال إفريقيا 3 في الجول يكشف تفاصيل المشادة بين محمد فضل وكهربا في حفل تتويج الأهلي 4 بيراميدز يقدم مديره الفني الجديد في مؤتمر صحفي الخميس
قد ينال إعجابك