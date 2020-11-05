أوكوي وعمر الميداني يغادران مصر بسبب التوقف الدولي

غادر إيمانويل أوكوي وعمر الميداني لاعبا الاتحاد السكندري مصر للانضمام لمنتخبي بلديهما خلال التوقف الدولي.

وسينضم أوكوي لمنتخب أوغندا حيث يستعد للمشاركة في مباراتي جنوب السودان في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

فيما ينضم عمر الميداني لصفوف المنتخب السوري من 7 لـ17 نوفمبر حيث يواجه أوزباكستان والأردن وديا.

ومن المقرر أن يعود الثنائي لمصر عقب نهاية المعسكر الدولي لبدء التحضير لنصف نهائي كأس مصر.

وينتظر الاتحاد ملاقاة الفائز من الأهلي وأبو قير للأسمدة في نصف النهائي.