بيراميدز يؤجل الإعلان عن مدربه الجديد

أجل نادي بيراميدز الإعلان عن المدرب الجديد للفريق إلى وقت لاحق.

وأصدر بيراميدز بيان اعتذار إلى الصحفيين لتأجيل الإعلان عن المدرب الجديد بسبب ظروف الطيران، والتي حالت دون وصول المدرب إلى مصر في الوقت المحدد سلفا.

ولم يعلن بيراميدز عن هوية مدربه خلال البيان، مع الاكتفاء بأنهم سيحددون موعدا مقبلا للإعلان عن المدرب.

وكان نادي بيراميدز أعلن في وقت سابق عن إقامة المؤتمر في الثامنة من مساء اليوم بقاعة النادي، للكشف عن المدير الفني الجديد لفريق الكرة وتقديمه إلى وسائل الإعلام المختلفة.

بيراميدز انفصل عن أنتي تشاتشيتش المدرب الكرواتي بنهاية موسمهم الجاري وعلى خلفية خسارة نهائي الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان.