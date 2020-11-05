غرناطة يعلن إصابة مدربه بفيروس كورونا.. وماركا توضح: الفحص لم يكن حاسما ولكن

الخميس، 05 نوفمبر 2020 - 15:23

كتب : FilGoal

دييجو مارتينيز مدرب غرناطة

أعلن نادي غرناطة إصابة مدربه دييجو مارتينيز بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ما يعني غيابه عن مواجهة أومونيا نيقوصيا القبرصي في الجولة الثالثة من دور المجموعات من الدوري الأوروبي مساء الخميس.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مارتينيز فإنه ورغم إعلان غرناطة إلا أن فحص المدرب مارتينيز غير حاسم، ووفقا للإجراءات المتبعة، فلن يسمح له بالسفر إلى خارج إسبانيا وسيظل معزولا حتى تصبح نتيجته سلبية.

وقالت تقارير إن عضو آخر من طاقم مارتينيز التدريبي أصيب بفيروس كورونا المستجد، وكذلك 3 لاعبين من الفريق الأول من ضمنهم خيسوس فاييخو.

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وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أن جميع الذين أصيبوا بالفيروس أو لم تكن فحوصاتهم غير حاسمة، لا يعانون من أي أعراض حاليا.

وحصد غرناطة 4 نقاط من مجموعته في الدوري الأوروبي بعدما فاز ضد بي إس في إيندهوفن وتعادل مع باوك.

فريق غرناطة يستعد لمواجهة أومونيا مساء الخميس في الجولة الثالثة من دور المجموعات للدوري الأوروبي، ثم سيواجه ريال سوسيداد في الدوري يوم الأحد.

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