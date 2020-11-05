كرة يد - اللجنة المنظمة تكشف الوضع الحالي لصالات مصر 2021.. وموقف حضور الجمهور

كشف هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد واللجنة المنظمة للنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد – مصر 2021، عن الموقف الحالي للصالات المستضيفة للبطولة، ضمن أمور أخرى في حوار للموقع الرسمي لـ مصر 2021.

وقال نصر للموقع الرسمي للبطولة: "وضع الملاعب مطمئن للغاية. يمكن أن نخبر الاتحاد الدولي لكرة اليد أمس أن ملاعبنا جاهزة. يتبقى فقط فرش الأرضيات. نعمل الآن على تطوير ملاعب التدريب".

وشدد "سننتهي من هذا الأمر بنهاية الشهر المقبل. كرة اليد تصنع طفرة في البنية الرياضية في مصر لأن صالاتها تستطيع استضافة كل ألعاب الصالات".

وعن الوضع الحالي لحضور الجمهور، قال نصر: "نحن جزء من العالم كله، ونتحرك طبقا للأحداث ووضع جائحة كورونا. لدينا أكثر من خطة للحضور الجماهيري".

وكشف "في الوقت الحالي، لدينا موافقة من اللجنة الطبية بحضور الجمهور بسعة 50% من حجم الصالة. لدينا خطتين بديلتين بحضور 30% أو 100% في حال كانت الأمور جيدة. كل خطة لها بروتوكول معين نلتزم بتنفيذه".

وأضاف "أما اللاعبين، فلهم خطة تأمين مختلفة. اللجنة الطبية وضعت برنامجا خاصا لتأمين الفرق بطريقة الفقاعة الكاملة Full Bubble. سيكونون محجوزين عن الاختلاط بأي شخص خارج منظومتهم فيما يسمى المنطقة الحمراء".

وأكمل "لن يدخل مكان لعب المباريات، أو غرف اللاعبين، إلا المعزولين داخل الدائرة الحمراء. بعد ذلك تأتي المنطقة البرتقالية التي تسمح بالخروج بشرط عمل تحاليل دورية وإجراءات أخرى ملزمة".

وأردف "نبذل أقصى جهد، والدولة خصصت ملايين الجنيهات لتنفيذ تلك الإجراءات الاحترازية على أكمل وجه".

وعن إجراءات الإغلاق في بعض دول أوروبا أتم نصر: "ذلك الإغلاق لا يمنع اللعب داخل البلد نفسها، تصفيات بطولة أمم أوروبا المقامة حاليا تقام بين المنتخبات. لو ظهر أي إصابات خلالها يتم تأجيل المباراة وعزل اللاعب فقط لكن الرياضة مستمرة. نتمنى ألا يتفاقم الوضع، وأن نصل لبطولة العالم في وضع هادئ".

وتقام بطولة العالم لكرة اليد – مصر 2021، بين 13 و31 يناير، على صالات استاد القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر وبرج العرب، لأول مرة بمشاركة 32 فريقا.