الزمالك: البدري قتل طموح مصطفى محمد.. وطريقتنا مختلفة في سوق الانتقالات

قال أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في الزمالك إن جماهير فريقه يجب أن تثق فيمن يتخذ القرار بمجلس الإدارة فيما يخص الصفقات، كما انتقد بشدة تصريحات حسام البدري مدرب منتخب مصر بخصوص مصطفى محمد مهاجم فريقه.

وصرح أمير مرتضى عبر شاشة "إم بي سي مصر" قائلا: "توليت هذه المسؤولية من عامين و4 أشهر تقريبا، ونعمل بطريقة تحسب جيدا للوافدين والراحلين عن صفوفنا، إلا لو تسبب أحدهم بمشكلة وهرب، هذا لا نحسب له".

وتابع "من يخرج من النادي نضم 4 أفضل منه، اللاعب الذي سيعطي لنادي الزمالك جهده سنحافظ عليه، من سيستفيد منه الزمالك ماديا بديله جاهز، اللاعب الذي قد يأتيه عرض والنادي يرفض لأننا متمسكون به، وذلك لأننا نضع حساب كل شيء".

وأردف "الأهم من كل هذا، يجب أن تثق الناس فيمن يتخذون القرار، مع كامل احترامي للترشيحات، هناك لاعبون لم تعرفهم الجماهير حينما انضموا لكن حاليا يغنون لهم ويشجعونهم".

واسترسل "نعمل بطريقة علمية لا نرى وسما عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولا ننظر لما تريده تلك المواقع، لدينا احتياجات معينة ومواصفات للاعب الذي ينضم".

وأكمل "هناك صفقات عديدة وأندية تضم لاعبين بسبب الضغط، الزمالك قديما كان يفعل ذلك، قد يطلب الجمهور لاعبا ويضمه، وهناك أندية كبيرة تفعل ذلك الآن".

وتابع "لا يوجد شيء اسمه ضغط جماهيري، الجماهير لم تطلب بنشرقي أو ساسي، الجماهير لم تعرفهم أو تطلبهم قبلها، ربما بنشرقي معروف قبلها لكن الجماهير لم تطلبهم، الجماهير لها حق بالطبع، ونحن نعمل من أجلهم، لكن هذا الجمهور ملايين وبالطبع لن تأخذ آراء ملايين فيمن سينضم وسيرحل".

وأردف "في النهاية الجماهير تريد بطولة وفريق متماسك وجيل قوي وإدارة قوية وتفكير إداري للمستقبل وهذا ما يريده الجمهور".

ومن المنتظر أن ينطلق الموسم الجديد من الدوري المصري نهاية شهر نوفمبر الجاري، وستتاح فترة قصيرة للأندية من أجل قيد لاعبين جدد في القائمة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن فترة القيد ستنتهي في 11 نوفمبر.

لكن FilGoal.com علم أن الأندية ومنها الأهلي، تأمل أن يتخذ الاتحاد المصري لكرة القدم قرارا بمد فترة القيد المحلي لما بعد نهائي دوري الأبطال. (طالع التفاصيل)

وتطرق أمير مرتضى للرد على إمكانية رحيل مصطفى محمد في السوق الشتوية المقبلة: "رحيل مصطفى محمد؟ هذا أمر ليس من حق أي شخص أن يتحدث به، هذا مستقبل لاعب واستراتيجية نادي ومكاسب مادية ممكنة، هذا لا يعني أنه سيرحل، لكنني أتحدث في المطلق، لكن في النهاية لا يمكنك التحكم في مصير أحد".

وتابع "لكن ما سيظل باقيا هو قميص نادي الزمالك، من 1911 وارتداها العديد وتعب بها الكثير ولا يوجد لاعب ستخلده بجانبك 10-15 عاما لأن الجماهير طلبت ذلك، لكن أن تضم البديل الجاهز لتعويضه".

وأردف "مرتضى منصور وعد باحتراف مصطفى حال الفوز ببطولة إفريقيا؟ إنه ابننا وسنه صغير ولابد أن تتعامل معه بطريقة معينة وهناك أشياء إنسانية في الموضوع، ممكن أن يكون حافزا، ممكن ألا تأتي عروض، قد يقرر الاستمرار، هناك أشياء عديدة قد تحدث، لكن في النهاية حينما يضع رئيس النادي هدفا للاعب شيء إيجابي ومحترم، ويمكنك أن ترى ما يحققه مصطفى بالفعل".

مصطفى محمد أجرى حوارا مع مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، أوضح من خلاله رغبته في الانضمام إلى فريق فنربخشة التركي والذي حاول ضمه خلال السوق الصيفية الماضية. (طالع التفاصيل)

وتطرق أمير مرتضى للرد على تصريحات البدري بخصوص مصطفى محمد قائلا: "أحترم حسام البدري، ولكن لا ترغب ضم لاعب بعينه أمر شخصي، لم يتحدث معك أحد طلب منك بشكل مباشر ضم مصطفى محمد".

وتابع "لكن لا يجدي نفعا أن يكون لاعبا في هذا السن ونضج وتألق بشكل جيد ويقدم أفضل ما لديه لفريقه، بدلا من احتوائه وتشجيعه نقول إنه لم يخض مباراة المصري وأريد أن أعرف لما لم يفعل؟".

وأردف "وماذا عمن ينضم للمنتخب دون أن يتم قيده في ناديه؟ هناك لاعبين لم يلعبوا لمدة عام وانضموا للمعسكر".

وأكمل "لا ترغب في ضمه وهذا قرار فني حسنا، لكن طالما تتحدث عبر الإعلام، يجب أن تتحدث بميزان واحد ومسطرة واحدة، لأنه في النهاية هذا اللاعب ضمن صفوفي، تقول التصريح ثم سأضطر لمداواة اللاعب نفسيا والتعامل مع الموقف".

واستطرد "لأنك في النهاية قتلت له طموحه تقول له (امشي على الحيط وطلع نار واتشقلب عشان نشوفك)".

وأتم "أرى أنه تصريح سلبي ويرد في مصلحة المنتخب، أنت من ستخسر اللاعب، وليس أنا، لأن اللاعب سيتألق معي ويرد عندي وأنت لن تستفيد منه لأنك ستخسره".

حسام البدري مدرب منتخب مصر قال إن مصطفى محمد مهاجم الزمالك يحتاج للكثير من العمل واستمرار مشاركاته مع فريقه أمر ضروري. (طالع التفاصيل)

مدرب منتخب مصر أصدر بيانا بعد ذلك أوضح من خلاله مغزى تصريحاته مشددا على أن غرضها تشجيعه. (طالع التفاصيل)

مصطفى سجل 16 هدفا مع الزمالك في 43 مباراة بكل المسابقات وصنع 3 أهداف.

نجم هجوم الفارس الأبيض سجل هدفين في انتصار فريقه مساء الأربعاء ضد الرجاء بنتيجة 3-1 ضمن إياب نصف نهائي دوري الأبطال.