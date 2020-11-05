مدير يوفنتوس: النادي مهتم بـ بوجبا لكن ذلك سابق لأوانه

لم ينكر فابيو باراتسي مدير يوفنتوس اهتمام النادي بعودة بول بوجبا من جديد مثلما حدث مع ألفارو موراتا، لكن يرى ذلك سابقا لأوانه.

بول بوجبا النادي : مانشستر يونايتد يوفنتوس

وقال باراتسي لقناة سكاي سبورت إيطاليا: "نحن سعداء باللعب أمام 20 ألف مشجع في المدرجات ونأمل في عودة الحياة الطبيعية قريبا".

وبالحديث عن موراتا كشف "كان هو الخيار الأول دائما بالنسبة لنا، لأننا نعرفه جيدا".

وتابع "كان لديه موسمان رائعان معنا، عرفنا شخصيته وأنه يمكنه تقديم المزيد هنا في تورينو".

وأضاف "يتحرك كثيرا ويبحث عن المساحة لذا فإن طريقته تتناسب مع أسلوب كرة القدم الذي يريده أندريا بيرلو".

وبالسؤال عن استعادة بول بوجبا أجاب "هو الآن لاعب في مانشستر يونايتد ومن السابق لأوانه التفكير في أهداف الانتقالات المستقبلية".

وكشف "نحن جميعا نهتم ببوجبا هنا، هو أحد اللاعبين السابقين الذين قدموا الكثير ليوفنتوس".

وأتم تصريحاته "نحن نركز على بناء هذا الفريق لهذا الموسم، وهذا هو ما يكمن فيه تركيزنا حاليا".