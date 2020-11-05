مدير يوفنتوس: النادي مهتم بـ بوجبا لكن ذلك سابق لأوانه

الخميس، 05 نوفمبر 2020 - 11:40

كتب : FilGoal

توماس بارتي أمام بول بوجبا في لقاء أرسنال ومانشستر يونايتد

لم ينكر فابيو باراتسي مدير يوفنتوس اهتمام النادي بعودة بول بوجبا من جديد مثلما حدث مع ألفارو موراتا، لكن يرى ذلك سابقا لأوانه.

بول بوجبا

النادي : مانشستر يونايتد

يوفنتوس

وقال باراتسي لقناة سكاي سبورت إيطاليا: "نحن سعداء باللعب أمام 20 ألف مشجع في المدرجات ونأمل في عودة الحياة الطبيعية قريبا".

وبالحديث عن موراتا كشف "كان هو الخيار الأول دائما بالنسبة لنا، لأننا نعرفه جيدا".

أخبار متعلقة
موراتا: أشعر أنني مرغوب به في يوفنتوس.. وهذا سر استعادة مستواي ليلة الأبطال - مؤتمر بيرلو: يوفنتوس يجب أن يتحكم في المباراة.. وكيلليني تعافى من الإصابة تشكيل يوفنتوس - بوفون أساسي ورونالدو على مقاعد البدلاء بعد فوزه بجائزة الخنزير الذهبي بسبب نتائج يوفنتوس.. "بيرلو: لست خائفا من الإقالة

وتابع "كان لديه موسمان رائعان معنا، عرفنا شخصيته وأنه يمكنه تقديم المزيد هنا في تورينو".

وأضاف "يتحرك كثيرا ويبحث عن المساحة لذا فإن طريقته تتناسب مع أسلوب كرة القدم الذي يريده أندريا بيرلو".

وبالسؤال عن استعادة بول بوجبا أجاب "هو الآن لاعب في مانشستر يونايتد ومن السابق لأوانه التفكير في أهداف الانتقالات المستقبلية".

وكشف "نحن جميعا نهتم ببوجبا هنا، هو أحد اللاعبين السابقين الذين قدموا الكثير ليوفنتوس".

وأتم تصريحاته "نحن نركز على بناء هذا الفريق لهذا الموسم، وهذا هو ما يكمن فيه تركيزنا حاليا".

يوفنتوس بول بوجبا
نرشح لكم
أخر الأخبار
قائمة المغرب – بنشرقي وزياش ضمن اختيارات خليلودزيتش لمواجهة إفريقيا الوسطى 6 دقيقة | إفريقيا
أمير مرتضى: واجهنا تعسفا من اللجنة الطبية في كاف.. ساسي كاد يغيب عن اللقاء 25 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
أنا دروجبا (7) - المحترم أنشيلوتي وبواش المخيب للآمال.. والتحضير ليوم معانقة المجد 27 دقيقة | حكايات في الجول
أحمد مرتضى يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي والزمالك: لنجعلها احتفالية مثل مباراتي دبي وأبو ظبي 47 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الزمالك: البدري قتل طموح مصطفى محمد.. وطريقتنا مختلفة في سوق الانتقالات 57 دقيقة | الدوري المصري
أمير مرتضى: الجيل الحالي للزمالك حصد بطولات في آخر عامين أكثر من الأهلي.. ولا تقارنوني بعبد الحفيظ ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مدير يوفنتوس: النادي مهتم بـ بوجبا لكن ذلك سابق لأوانه ساعة | ميركاتو
المدمر مصطفى محمد.. تخطى العميد وأيقونة الزمالك وكسر رقما قياسيا صمد 34 عاما ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إنجلترا - ليفربول (2)-(1) وست هام.. فوز صعب للحُمر 2 رسميا - كاف يعلن موعد مباراتي الزمالك والرجاء ونهائي دوري أبطال إفريقيا 3 كاف يعلن تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى 4 في الجول يكشف تفاصيل المشادة بين محمد فضل وكهربا في حفل تتويج الأهلي
قد ينال إعجابك