الجونة يعلن تعيين حسام الزناتي كمدير رياضي

الخميس، 05 نوفمبر 2020 - 11:27

كتب : FilGoal

حسام الزناتي - رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة

أعلن نادي الجونة تعيين حسام الزناتي كمدير رياضي للنادي بشكل رسمي.

وكشف نادي الجونة عن عودة حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات السابق، كمدير رياضي جديد للفريق بداية من اليوم الخميس.

حسام الزناتي كان عضوا سابقا في الجهاز الإداري لنادي الجونة، وساهم في صعود الفريق للدوري الممتاز والبقاء في الدوري لموسم 2018/2019.

وقدم الزناتي استقالته من منصب رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم قبل أيام، وبنهاية بطولة الدوري المصري لموسم 2019/2020.

يذكر بأن حسام الزناتي سبق وعمل كنائب لمدير لبطولة أمم إفريقيا 2019 أيضا، قبل أن يشغل منصب مدير بطولة أمم إفريقيا 2020 تحت 23 سنة.

كان نادي الجونة قد أنهى الموسم الجاري بالمركز الـ14 برصيد 37 نقطة.

في الدوري الجونة حسام الزناتي
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