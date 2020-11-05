الجونة يعلن تعيين حسام الزناتي كمدير رياضي
الخميس، 05 نوفمبر 2020 - 11:27
كتب : FilGoal
أعلن نادي الجونة تعيين حسام الزناتي كمدير رياضي للنادي بشكل رسمي.
وكشف نادي الجونة عن عودة حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات السابق، كمدير رياضي جديد للفريق بداية من اليوم الخميس.
📄 | يُعلن نادي الجونة عن تعيين المهندس/ حسام الزناتي مديراً رياضيا للنادي اعتباراً من اليوم الخميس الموافق ٥ نوفمبر ٢٠٢٠. ويتمنى مجلس ادارة النادي كل التوفيق للمهندس/ حسام في اداء مهمته. pic.twitter.com/1zzXvDoCbs— El Gouna FC (@GounaFC) November 5, 2020
حسام الزناتي كان عضوا سابقا في الجهاز الإداري لنادي الجونة، وساهم في صعود الفريق للدوري الممتاز والبقاء في الدوري لموسم 2018/2019.
وقدم الزناتي استقالته من منصب رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم قبل أيام، وبنهاية بطولة الدوري المصري لموسم 2019/2020.
يذكر بأن حسام الزناتي سبق وعمل كنائب لمدير لبطولة أمم إفريقيا 2019 أيضا، قبل أن يشغل منصب مدير بطولة أمم إفريقيا 2020 تحت 23 سنة.
كان نادي الجونة قد أنهى الموسم الجاري بالمركز الـ14 برصيد 37 نقطة.