موراتا: أشعر أنني مرغوب به في يوفنتوس.. وهذا سر استعادة مستواي

الخميس، 05 نوفمبر 2020 - 11:13

كتب : FilGoal

ألفارو موراتا - يوفنتوس - برشلونة - دوري أبطال أوروبا

كشف ألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس عن شعوره بأنه مرغوب فيه ومحبوب بالنادي وذلك سبب إعادة اكتشاف مستواه من جديد.

ألفارو موراتا

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وسجل موراتا هدفين في فوز يوفنتوس بنتيجة 4-1 على فيرينكفاروس في دوري أبطال أوروبا.

وقال موراتا لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "عندما عدت إلى هنا قلت أنني شعرت بأتتي لاعب أكثر اكتمالا ونضجت كشخص من خلال الخوض في الأمور الجيدة والسيئة في مسيرتي".

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وتابع "كان كل شئ بمثابة تجربة تعليمية بالنسبة لي".

وأوضح موراتا "الدافع الذي أريده في كرة القدم هو نفسه الذي يحتاجه أي شخص في الحياة".

وشدد اللاعب "لا يزال بإمكاني التحسن وأعتقد أننا سنستمر في التطور معا ونذهب بعيدا".

وعن اللعب مجددا مع كريستيانو رونالدو قال: "لست بحاجة إلى إخباركم بما يمثله رونالدو وما يقدمه للفريق".

وأضاف "يساعد الجميع وأهم لاعب لدينا ونتمنى جميعا أن يواصل التسجيل ويأخذنا للمستوى الذي يتصوره في ذهنه".

وأتم تصريحاته "أنا تحت تصرف الفريق ولا أمانع في التكيف مع طرق اللعب المختلفة".

يوفنتوس موراتا دوري أبطال أوروبا
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