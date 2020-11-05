أسرع ركلة جزاء لـ ميسي وتفوق رونالدو في أبرز أرقام انتصار برشلونة على دينامو كييف

من علامة الجزاء سجل ليونيل ميسي ضد دينامو كييف ليحدث ما لم يتحقق من قبل.

برشلونة فاز على دينامو كييف بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا ليواصل صدارته للمجموعة السابعة.

FilGoal.com يستعرض أبرز الأرقام التي تحققت من المباراة.

*سجل ميسي من ركلة جزاء بعد مرور 5 دقائق فقط من المباراة لتكون أسرع ركلة جزاء سجلها في تاريخه مع برشلونة.

*ركلة جزاء ميسي هي أسرع ركلة تسجل للاعب من برشلونة في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

*سجل ميسي 4 أهداف حتى الآن في كل المسابقات جاءت جميعها من ركلات جزاء.

*أصبح ميسي أول لاعب يسجل من ركلة جزاء في كل جولة بعد أول 3 جولات لدوري أبطال أوروبا.

*وصل ميسي لهدفه رقم 121 في دوري أبطال أوروبا خلال 150 مباراة ليكون ثاني أكثر لاعب يسجل هذا العدد من الأهداف في هذا العدد من المباريات بعد كريستيانو رونالدو الذي سجل 133 هدفا.

*تصدى رسلان نيشتشيريت حارس مرمى دينامو كييف لـ12 تسديدة وهو ثالث أكبر عدد من التصديات في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا تاريخيا.