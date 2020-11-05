برشلونة يهزم دينامو كييف ويتصدر بالعلامة الكاملة.. ويوفنتوس يكتسح فيرينكفاروس برباعية

تصدر برشلونة مجموعته بالعلامة الكاملة بعد فوز بهدفين مقابل هدف واحد على دينامو كييف في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وفي نفس المجموعة اكتسح يوفنتوس فريق فيرينكفاروس بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وافتتح ليونيل ميسي التسجيل في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء قبل أن يضيف جيرارد بيكيه الثاني في الدقيقة 65.

بينما سجل تسيجانكوف هدف دينامو كييف الوحيد في الدقيقة 75، وشهد اللقاء عودة تير شتيجن لحراسة مرمى الفريق الكتالوني.

أما في المواجهة الأخرى نجح موراتا في تسجيل هدفين في الدقيقتين 7 و60 بينما سجل ديبالا الهدف الثالث في الدقيقة 73 ودفالي بالخطأ في مرماه الدقيقة 81.

وسجل فيرينكفاروس هدفه الوحيد في الدقيقة 90 عن طريق بولي.

وارتفع رصيد برشلونة إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة بينما يوفنتوس في المركز الثاني بست نقاط.

ويأتي دينامو كييف وفريق فيرينكفاروس في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة.