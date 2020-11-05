تشيلسي يضرب ستاد رين بثلاثية.. وإشبيلية يقلب الطاولة على كراسنودار بعشرة لاعبين

الخميس، 05 نوفمبر 2020 - 00:03

كتب : FilGoal

تيمو فيرنر - تشيلسي

قاد تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي الإنجليزي فريقه للفوز على ستاد رين الفرنسي بثلاثية دون رد في الجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال أوروبا.

وحقق تشيلسي الفوز على الفريق الفرنسي ليتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف فقط عن إشبيلية الإسباني.

بينما يحتل ستاد رين المركز الأخير في المجموعة الخامسة بنقطة واحدة.

أخبار متعلقة
سولشاير: ما حدث ضد باشاك شهير لا يمكن المسامحة فيه تشكيل ليلة الأبطال – دين هندرسون ودي بيك أساسيان مع يونايتد ضد باشاك شهير

وسجل ثلاثية تشيلسي المهاجم الألماني تيمو فيرنر هدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 10 و41 على التوالي.

وأضاف تامي أبراهام الهدف الثالث في الدقيقة 50.

وغاب عن تشيلسي صانع الألعاب الألماني كاي هافيرتيز الذي أصيب بفيروس كورونا.

كراسنودار × إشبيلية

في المباراة الثانية بالمجموعة فاز إشبيلية على كراسنودار الروسي بثلاثية مقابل هدفين في مواجهة مثيرة بين الفريقين.

تقدم الفريق الروسي صاحب الأرض في الدقيقة 17 عن طريق محمد شابي سوليمانوف.

وأضاف ماركوس بيرج الهدف الثاني في الدقيقة 21. ليتأخر الفريق الإسباني بثنائية.

ثم بدأ إشبيلية الريمونتادا أمام كراسنودار وسجل إيفان راكيتيتش الهدف الأول للفريق الإسباني في الدقيقة 41.

وانتفض المهاجم المغربي يوسف النصيري وسجل الهدفين الثاني والثالث لإشبيلية في الدقيقتين 69 و72.

ليمنح إشبيلية انتصارا مثيرا وهاما يجعله يتقاسم صدارة المجموعة مع تشيلسي بعدما تساوى الفريقين في عدد النقاط بـ7 لكل منهما.

وتجمد رصيد كراسنودار عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

دوري أبطال أوروبا تشيلسي إشبيلية
نرشح لكم
أخر الأخبار
قائمة فرنسا - ظهور أول لـ تورام الابن.. واستبعاد عوار وأوباميكانو 17 دقيقة | أوروبا
قائمة إنجلترا – عودة فودين واستمرار ابتعاد جرينوود 40 دقيقة | أوروبا
سكاي: يونايتد لا يفكر في إقالة سولشاير.. الإدارة تثق في استمراره 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أوكوي وعمر الميداني يغادران مصر بسبب التوقف الدولي 48 دقيقة | الدوري المصري
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: بدر بانون طلب التخلف عن معسكر المغرب لإتمام التعاقد مع الأهلي 53 دقيقة | إفريقيا
البدري: نهائي إفريقيا لن يؤثر بالسلب على المنتخب.. احتمالية ضم كهربا وسبب استبعاد فتحي ساعة | مصر
يويفا يطلب من فيفا مراجعة قانون لمسة اليد وتعديله بعد 19 شهرا من تغييره 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
بيراميدز يؤجل الإعلان عن مدربه الجديد 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إنجلترا - ليفربول (2)-(1) وست هام.. فوز صعب للحُمر 2 رسميا - كاف يعلن موعد مباراتي الزمالك والرجاء ونهائي دوري أبطال إفريقيا 3 في الجول يكشف تفاصيل المشادة بين محمد فضل وكهربا في حفل تتويج الأهلي 4 بيراميدز يقدم مديره الفني الجديد في مؤتمر صحفي الخميس
قد ينال إعجابك