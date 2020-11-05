تشيلسي يضرب ستاد رين بثلاثية.. وإشبيلية يقلب الطاولة على كراسنودار بعشرة لاعبين

قاد تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي الإنجليزي فريقه للفوز على ستاد رين الفرنسي بثلاثية دون رد في الجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال أوروبا.

وحقق تشيلسي الفوز على الفريق الفرنسي ليتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف فقط عن إشبيلية الإسباني.

بينما يحتل ستاد رين المركز الأخير في المجموعة الخامسة بنقطة واحدة.

وسجل ثلاثية تشيلسي المهاجم الألماني تيمو فيرنر هدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 10 و41 على التوالي.

وأضاف تامي أبراهام الهدف الثالث في الدقيقة 50.

وغاب عن تشيلسي صانع الألعاب الألماني كاي هافيرتيز الذي أصيب بفيروس كورونا.

كراسنودار × إشبيلية

في المباراة الثانية بالمجموعة فاز إشبيلية على كراسنودار الروسي بثلاثية مقابل هدفين في مواجهة مثيرة بين الفريقين.

تقدم الفريق الروسي صاحب الأرض في الدقيقة 17 عن طريق محمد شابي سوليمانوف.

وأضاف ماركوس بيرج الهدف الثاني في الدقيقة 21. ليتأخر الفريق الإسباني بثنائية.

ثم بدأ إشبيلية الريمونتادا أمام كراسنودار وسجل إيفان راكيتيتش الهدف الأول للفريق الإسباني في الدقيقة 41.

وانتفض المهاجم المغربي يوسف النصيري وسجل الهدفين الثاني والثالث لإشبيلية في الدقيقتين 69 و72.

ليمنح إشبيلية انتصارا مثيرا وهاما يجعله يتقاسم صدارة المجموعة مع تشيلسي بعدما تساوى الفريقين في عدد النقاط بـ7 لكل منهما.

وتجمد رصيد كراسنودار عند نقطة واحدة في المركز الثالث.