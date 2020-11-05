خبر في الجول - عرض تركي يصل الأهلي في الساعات المقبلة لضم الشيخ.. وموقف النادي

الخميس، 05 نوفمبر 2020 - 10:55

كتب : عمرو عبد المنعم

أحمد الشيخ - الأهلي - الإسماعيلي

يصل إلى النادي الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة عرض رسمي من أحد أندية الدوري التركي لضم أحمد الشيخ لاعب الفريق الأحمر.

أحمد الشيخ

النادي : الأهلي

الأهلي

وعلم FilGoal.com أن أحد أندية الدوري التركي يريد ضم أحمد الشيخ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبل.

FilGoal.com أيضا علم أن الأهلي لا يمانع في السماح للاعبه أحمد الشيخ الرحيل على سبيل الإعارة إذا كان العرض مناسبا للنادي الأحمر.

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وانضم أحمد الشيخ البالغ من العمر 28 عاما لصفوف الأهلي قادما من مصر للمقاصة موسم 2015/2016.

وخرج الشيخ للإعارة مرة أولى من الأهلي إلى المقاصة في موسم 2016/2017 وحصل مع الفريق الفيومي على لقب هداف الدوري المصري.

ثم خرج مرة أخرى للإعارة لصفوف الاتفاق السعودي في النصف الثاني من موسم 2017/2018.

الشيخ لعب مع الأهلي الموسم الجاري 29 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

أحمد الشيخ الأهلي الدوري المصري
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