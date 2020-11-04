سولشاير: ما حدث ضد باشاك شهير لا يمكن المسامحة فيه

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 - 22:38

كتب : FilGoal

سولشاير

انتقد أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد ما حدث من لاعبي فريقه في طريقة دفاعهم أثناء تسجيل إسطنبول باشاك شهير الهدف الأول.

وخسر يونايتد اليوم الأربعاء من باشاك شهير بهدفين لهدف في تركيا في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثامنة.

واستطاع ديمبا با تسجيل هدفا بعد الانفراد من قبل منتصف الملعب وعن تلك اللقطة قال المدرب النرويجي: "لقد نسينا أن ندافع أمام المهاجم الذي كان في ملعبنا، هذا الأمر يمكن المسامحة فيه".

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وأردف "لم نكن منظمين بشكل جيد كذلك في لقطة الهدف الثاني".

وتابع "الأداء لم يكن جيدا بما يكفي أمام فريق عمل بشكل جيد وهددنا في أكثر من مرة".

وأضاف "كان أمامنا 45 دقيقة لإدراك التعادل والحصول على نقطة ولكننا لم نستطع، هذه المباراة أعطتنا اختبارا للحقيقة بأننا لن نحصل على الثلاث نقاط بسهولة".

وشدد سولشاير "ليس من السهل أن نتحلى بالإيجابية الآن بالطريقة التي خسرنا بها، ولكن لدينا فرصة لتعويض ما حدث ضد إيفرتون يوم السبت المقبل".

وأتم "نتيجة آخر مباراتين كانت كلكمة في معدتنا، الطريقة الوحيدة للرد على ما حدث هو أن نحقق نتائج إيجابية أمام إيفرتون، ونحن سعداء بوجود لقاء يوم السبت يتعين علينا خوضه".

وتجمد رصيد يونايتد عند ست نقاط في صدارة المجموعة وحصل باشاك شهير على أول ثلاث نقاط في تاريخه في دوري الأبطال في مشاركته الأولى في المسابقة.

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