سذاجة دفاع يونايتد تمنح باشاك شهير انتصارا تاريخيا في أبطال أوروبا

تسبب الدفاع الساذج من لاعبي مانشستر يونايتد في منح إسطنبول باشاك شهير انتصارا تاريخيا في دوري أبطال أوروبا.

وانتصر باشاك شهير اليوم الأربعاء على منافسه يونايتد بهدفين لهدف في ملعب ستين ايمك في ثالث جولات دوري الأبطال لحساب المجموعة الثامنة.

وأصبح ذلك الانتصار هو الأول في تاريخ النادي التركي في مشاركته الأولى في دوري الأبطال.

افتتح ديمبا با أهداف اللقاء في الدقيقة 13.

وأضاف إدين فيسكا الهدف الثاني للفريق التركي في الدقيقة 40.

وسجل أنتوني مارسيال هدف تقليص النتيجة ليونايتد في الدقيقة 43.

بتلك النتائج تجمد رصيد يونايتد عند ست نقاط في صدارة المجموعة يليه كل من سان جيرمان ولايبزيج وباشاك شهير ولكل منهم ثلاث نقاط.

ويلتقي لايبزيج مع سان جيرمان في وقت لاحق.

ملخص اللقاء

بدأ اللقاء بشكل هادئ وشهدت المباراة مشاركة دين هندرسون للمرة الأولى في مسيرته في دوري أبطال أوروبا بعدما بدأ اللقاء بشكل أساسي في حراسة مرمى يونايتد بدلا من ديفيد دي خيا.

وفي الدقيقة 13 وبينما كانت الكرة ركلة ركنية ليونايتد شتتها دفاع باشاك شهير بشكل جيد ومن قبل منتصف الملعب انفرد ديمبا با بهندرسون وتجاوز نيامنيا ماتيتش وسدد بسهولة في الشباك معلنا عن الهدف الأول لفريقه.

وجاء أول تهديد من يونايتد بتسديدة من أنتوني مارسيال لكن رافائيل دا سيلفا شتتها.

وفي الدقيقة 40 سجل إدين فيسكا الهدف الثاني للفريق التركي بعدما مرر دنيز توروتش الكرة من الناحية اليسرى تركها ديمبا با تمر لتصل لفيسكا الذي سدد بقوة في الشباك.

وعقب ثلاث دقائق فقط قلص مارسيال النتيجة برأسية إثر عرضية من لوك شو.

وفي الشوط الثاني أشرك أولي جونار سولشاير مدرب يونايتد كل من سكوت مكتوميناي وبول بوجبا وإدينسون كافاني بدلا من أكسيل توانزيبي ودوني فان دي بيك وخوان ماتا.

ولكن تلك التبديلات لم تستطع اختراق دفاعات باشاك شهير القوية.

ذلك قبل أن يدفع سولشاير بماسون جرينوود وتيموثي فوسوم ينساه بدلا من ماركوس راشفورد وآرون وان بيساكا.

واعتمد باشاك شهير على المرتدات وسط تكتل دفاعي قوي منع يونايتد من تشكيل أي خطورة على مرماهم رغم الاستحواذ الكبير على الكرة.

وكاد لاعب باشاك شهير يسجل بالخطأ في مرماه لكن الكرة لم تتجاوز المرمى وتم تشتيتها سريعا.

وانتهى اللقاء بانتصار تاريخي لباشاك شهير بهدفين لهدف.

زينيت X لاتسيو

وفي مباراة أخرى أقيمت في ملعب بيتروفيسكي تعادل أصحاب الأرض زينيت سان بطرسبرج مع ضيفهم لاتسيو إيجابيا بهدف لكل منهما.

افتتح ألكسندر إيروخين أهداف اللقاء لزينيت في الدقيقة 33.

وأدرك فيليبي كايسيدو التعادل للاتسيو في الدقيقة 82.

بتلك النتيجة يتصدر لاتسيو المجموعة السادسة بخمس نقاط يليه كلوب بروج بأربع نقاط.

ثم يأتي بروسيا دورتموند ثالثا بثلاث نقاط وأخيرا زينيت رابعا بنقطة وحيدة.

ويلتقي كلوب بروج مع دورتموند في وقت لاحق.