تشكيل ليلة الأبطال - ميسي يقود برشلونة ضد دينامو كييف

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 - 20:55

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

دفع رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة بالثلاثي ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان وأنسو فاتي في هجوم فريقه لمواجهة دينامو كييف.

ويلعب برشلونة ضد دينامو كييف في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

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المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: ديست – جيرارد بيكيه – فرينكي دي يونج – جوردي ألبا.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس – ميراليم بيانيتش – بيدري.

الهجوم: ميسي – جريزمان – فاتي.

ويتصدر برشلونة المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط متفوقا على يوفنتوس الإيطالي الذي يأتي في المركز الثاني بـ3 نقاط.

برشلونة ميسي دوري أبطال أوروبا
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