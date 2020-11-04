تونس تعلن تنظيم دورة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب في ديسمبر

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 - 20:27

كتب : FilGoal

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أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم تنظيم دورة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما والمؤهلة لبطولة أمم إفريقيا في موريتانيا 2021.

وكشف الاتحاد التونسي عن مشاركة منتخبات تونس والمغرب والجزائر وليبيا ومصر.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من تلك التصفيات إلى بطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها في موريتانيا شهر فبراير المقبل.

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ومن المقرر أن تصل المنتخبات إلى تونس يوم 13 ديسمبر قبل انطلاق التصفيات.

وأعلن الاتحاد التونسي إقامة المباريات أيام 15 و18 و21 و24 و27 من شهر ديسمبر.

وتقام البطولة من خمس جولات بنظام المجموعة من دور واحد.

منتخب الشباب مصر تونس
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