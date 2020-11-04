حسام عرفات يعلن عبر في الجول تجديد تعاقده مع دجلة

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 - 20:04

كتب : أحمد شاكر

حسام عرفات - وادي دجلة

أعلن حسام عرفات لاعب فريق وادي دجلة تجديد تعاقده مع ناديه لمدة موسمين مقبلين.

حسام عرفات

النادي : وادي دجلة

وادي دجلة

وقال حسام عرفات لـFilGoal.com عقب تجديد تعاقده: "جددت تعاقدي مع دجلة وكنت أريد الاستمرار مع النادي الذي أعتبره مثل بيتي".

وأضاف "نسعى للظهور بقوة في الموسم المقبل وهدفنا هو الوصول للمربع الذهبي".

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وأكمل "مع بعض التدعيمات والاجتهاد من اللاعبين سنحقق الهدف المطلوب".

وأتم تصريحاته "ألعب مع وادي دجلة منذ 6 مواسم والآن جددت تعاقدي لموسمين مقبلين".

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