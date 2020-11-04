حسام عرفات يعلن عبر في الجول تجديد تعاقده مع دجلة

أعلن حسام عرفات لاعب فريق وادي دجلة تجديد تعاقده مع ناديه لمدة موسمين مقبلين.

حسام عرفات النادي : وادي دجلة وادي دجلة

وقال حسام عرفات لـFilGoal.com عقب تجديد تعاقده: "جددت تعاقدي مع دجلة وكنت أريد الاستمرار مع النادي الذي أعتبره مثل بيتي".

وأضاف "نسعى للظهور بقوة في الموسم المقبل وهدفنا هو الوصول للمربع الذهبي".

وأكمل "مع بعض التدعيمات والاجتهاد من اللاعبين سنحقق الهدف المطلوب".

وأتم تصريحاته "ألعب مع وادي دجلة منذ 6 مواسم والآن جددت تعاقدي لموسمين مقبلين".