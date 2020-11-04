انتهت ليلة الأبطال – باشاك شهير (2) - (1) مانشستر يونايتد.. انتصار الفريق التركي

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 - 19:22

كتب : FilGoal

ديمبا با يحتفل بهدف باشاكشاهير الأول في مانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي إسطنبول باشاك شهير ومانشستر يونايتد في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا.

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نهاية المباراة بانتصار باشاك شهير بهدفين لهدف.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم باشاك شهير بهدفين لهدف.

ق43: جووول مارسيال يقلص النتيجة بهدف أول ليونايتد.

ق40: جووول إدين فيسكا يسجل الهدف الثاني لباشاك شهير.

ق13: جووول ديمبا با يسجل الهدف الأول لباشاك شهير من انفراد تام من منتصف الملعب.

انطلاق المباراة.

باشاك شهير مانشستر يونايتد ليلة الأبطال
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