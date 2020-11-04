مصدر بـ الإسماعيلي لـ في الجول: نفاوض كريم طارق.. وننتظر إعارات الأهلي والزمالك وبيراميدز

كشف مصدر داخل الإسماعيلي أن ناديه يسعى للتفاوض مع كريم طارق لاعب بتروجت.

كريم طارق النادي : طلائع الجيش الإسماعيلي

وأمضى كريم طارق الموسم الماضي معارا لطلائع الجيش، قبل أن تنتهي إعارته ويعود إلى بتروجت القابع في الدرجة الثانية.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "نستعد لخوض جولة من التفاوض لإتمام التعاقد مع لاعبين من الأهلي والزمالك وبيراميدز".

وشدد "لا نمانع في الحصول على خدمات هؤلاء اللاعبين على سبيل الإعارة".

وأردف "مجموعة كبيرة من اللاعبين تخرج معارة لأندية أخرى، وجميعهم أصحاب مهارات وسنعمل على ضم بعضهم".

وأتم "ننتظر أيضا ضم مهاجم زامبي، ومدافع برازيلي".

وبالنسبة لطارق، فيبلغ من العمر 28 عاما.

وسجل طارق 7 أهداف وصنع 6 أهداف مع طلائع الجيش هذا الموسم.