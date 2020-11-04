بيراميدز يقدم مديره الفني الجديد في مؤتمر صحفي الخميس

كشف بيراميدز عن الاستقرار على المدير الفني الجديد لقيادة الفريق خلفا للكرواتي أنتي تشاتشيتش والإعلان عنه في مؤتمر صحفي غدا الخميس.

ويقدم ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، المدير الفني الجديد خلال المؤتمر الصحفي في حضور هاني سعيد المدير الرياضي وعمرو بسيوني مدير إدارة التعاقدات.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر الصحفي في الثامنة من مساء غد الخميس بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي.

وكان قد تم إقالة تشاتيتش عقب خسارة نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان.

وخاض تشاتيتش 33 مباراة مع بيراميدز منذ قدومه في ديسمبر الماضي وحقق 21 انتصارا و3 تعادلات وتسع هزائم.

وأنهى بيراميدز الدوري المصري في المركز الثالث ليتأهل للكونفدرالية، وودع كأس مصر من ربع النهائي.