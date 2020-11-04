تشكيل ليلة الأبطال – دين هندرسون ودي بيك أساسيان مع يونايتد ضد باشاك شهير

يشارك دين هندرسون حارس مرمى مانشستر يونايتد لأول مرة في مسيرته في دوري أبطال أوروبا حيث يلتقي فريقه بإسطنبول باشاك شهير.

ويحل يونايتد ضيفا على باشاك شهير اليوم الأربعاء لملاقاته في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثامنة.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: دين هندرسون

في الدفاع: لوك شو- هاري ماجواير- أكسيل توانزيبي- آرون وان بيساكا

في الوسط الدفاعي: نيمانيا ماتيتش- دوني فان دي بيك

في الوسط الهجومي: ماركوس راشفورد- برونو فيرنانديز- خوان ماتا

في الهجوم: أنتوني مارسيال