"رونالدو جاهل ولا يحترم الإيطاليين"

شن باسكال برونو لاعب يوفنتوس السابق هجوما لاذعا على كريستيانو رونالدو نجم البيانكونيري الحالي واصفا إياه بالجاهل.

وقال برونو لموقع "تيكي تاكا" اليوم الأربعاء: "رونالدو جاهل، لقد مكث في إيطاليا لعامين ولم يتعلم تحدث لغتنا، إنه يتحدث الإسبانية للتعبير عن نفسه".

وأضاف "رونالدو لا يحترم زملائه أو الإيطاليين".

وارتدى باسكال برونو قميص يوفنتوس لثلاثة أعوام من 1987 لـ1990 قبل أن ينتقل لغريمه التقليدي تورينو لثلاثة أعوام أخرى.

ولم يمثل باسكال برونو منتخب إيطاليا الأول قط في مسيرته.

وتوج برونو خلال مسيرته مع يوفنتوس بلقب كأس الاتحاد الأوروبي وكأس إيطاليا في عام 1990.