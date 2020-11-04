كرة طائرة - الأهلي يعلن ضم محترف كندي لفريق الرجال

أعلن النادي الأهلي ضم رايموند سزيتو المحترف الكندي إلى فريق الرجال ضمن تدعيمات الموسم الجديد.

وكشف رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي أن التعاقد مع سزيتو بناء على ترشيح الجهاز الفني بقيادة محمد مصيلحي.

وأشار عبد القادر أن تدعيم صفوف الفريق بناء على توجيهات مجلس الإدارة بدعم كل الفرق بعناصر مميزة للمنافسة على الفوز بكافة البطولات.

وسبق للمحترف الكندي خوض تجربة احتراف عربية مع فريق الأهلي البحريني.

وسبق له اللعب لصالح فريق MKS بيدزين الكندي الموسم الماضي، ويبلغ من العمر 29 عاما.

ونجح فريق رجال الأهلي في تحقيق الثلاثية الموسم الماضي بتحقيق ألقاب الدوري وكأس مصر والبطولة العربية للأندية.