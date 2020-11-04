المنشطات تًصدر بيان اعتذار لـ مامادو ساخو بسبب "الأضرار الجسيمة"

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 - 18:22

كتب : FilGoal

ساخو

أصدرت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، بيان اعتذار لـ مامادو ساخو لاعب ليفربول السابق بسبب اتهامه في وقت سابق بتناول المنشطات.

واعتذرت وكالة مكافحة المنشطات “WADA” لـ مامادو ساخو المدافع الفرنسي بسبب اتهامها السابق له بإيجابية عينته لتناول المنشطات، ما أدى لإيقافه لفترة من الزمن.

تعود القصة لـ 2016 حين فشل مامادو ساخو في اختبار المنشطات، ليتم إيقافه ويغيب عن ليفربول فريقه وقتها، خلال نهائي بطولة الدوري الأوروبي أمام إشبيلية.

أخبار متعلقة
رسميا - كريستال بالاس يستعيد ساخو ساخو يكشف معاناته: نمت في الشارع وسرقت لآكل عودة ساخو وضم زوما في قائمة فرنسا لمواجهتي ألمانيا وأيسلندا نيفيل: ساخو أعطى صلاح فرصة السقوط المسرحي في لقطة ركلة الجزاء

المدافع الفرنسي غاب أيضا وقتها عن فعاليات يورو 2016 رفقة منتخب بلاده بسبب الإيقاف.

الآن ثبتت براءة ساخو، وهو حاليا يلعب لفريق كريستال بالاس وقد بلغ من العمر 30 عاما.

ساخو قال في تصريحات للصحفيين عقب الحصول على حكم البراءة "أشعر بسعادة غامرة. لي ولعائلتي وأصدقائي".

وأضاف "الأمر ليس سهلا بأن تكون رياضيا، وأن يتم إيقافك بسبب المنشطات".

وواصل "لكنني الآن وضعت كل ذلك خلف ظهري، ولا أنظر سوى للأمام وأتطلع للمستقبل".

ساخو أتم "دائما أؤمن بفريق المحاميين الذي يحميني وأعرف بأننا بمثابة فريق عمل. دائما نقول الصدق، والذي يقودنا في النهاية للفرحة".

مامادو ساخو كريستال بالاس ليفربول
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر ليلة الأبطال – باشاك شهير يتحدى يونايتد 6 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مصدر بـ الإسماعيلي لـ في الجول: نفاوض كريم طارق.. وننتظر إعارات الأهلي والزمالك وبيراميدز 10 دقيقة | ميركاتو
بيراميدز يقدم مديره الفني الجديد في مؤتمر صحفي الخميس 16 دقيقة | الدوري المصري
المنتخب: طاهر يغادر المران بسبب شد في العضلة الأمامية 24 دقيقة | منتخب مصر
تشكيل ليلة الأبطال – دين هندرسون ودي بيك أساسيان مع يونايتد ضد باشاك شهير 35 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
وفد طبي من اتحاد الكرة للتأكد من الإجراءات الاحترازية قبل مواجهة الزمالك والرجاء 39 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
"رونالدو جاهل ولا يحترم الإيطاليين" 44 دقيقة | أوروبا
السيد فريد يعلن عبر في الجول رحيله عن سموحة 46 دقيقة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إنجلترا - ليفربول (2)-(1) وست هام.. فوز صعب للحُمر 2 رسميا - كاف يعلن موعد مباراتي الزمالك والرجاء ونهائي دوري أبطال إفريقيا 3 كاف يعلن تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى 4 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن تأجيل نصف ونهائي أبطال إفريقيا
قد ينال إعجابك