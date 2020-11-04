بايرن ميونيخ يكشف: لن نقدم عروض جديدة لـ ألابا
الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 - 17:53
كتب : FilGoal
كشف بايرن ميونيخ أنه لن يتقدم بعرض جديد من أجل تجديد تعاقد ديفيد ألابا.
ديفيد ألابا
النادي : بايرن ميونيخ
وينتهي تعاقد ألابا مع بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الجاري، ونفى حسن صالحميدتش المدير الرياضي للنادي الألماني فكرة الاجتماع مع وكيل اللاعب قريبا.
وقال صالحميدتش في تصريحات لسكاي سبورت: "لا أعلم كيف لا يزال بإمكاننا الاجتماع مع ألابا، لأنه رفض عرض التجديد المقدم منا".
وأضاف "ألابا يمكن أن يتركنا، وأخبرنا وكيله بالفعل أننا لن نقدم أي عروض أخرى".
وكشفت تقارير مختلفة أن ألابا هدفا لفريقي يوفنتوس وإنتر من إيطاليا بالإضافة إلى ريال مدريد وباريس سان جيرمان.
وتابع مدير بايرن "نحن جميعا محترفون، نقدر ألابا حقا لأنه لاعب كبير ومهم جدا للفريق".
وأتم تصريحاته "إذا ترك ألابا النادي في النهاية فسيكون ذلك أسوأ ضرر".
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