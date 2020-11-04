استادات تنفي شراء أي ناد مصري

أصدرت شركة "استادات" بيانا، تنفي فيه شرائها لأي ناد مصري.

وقال بيان الشركة: "تؤكد شركة استادات القابضة لإدارة وتشغيل المنشآت الرياضية أن هدفها الأساسي هو الاستثمار في تطوير الرياضة المصرية، من خلال العلاقة الطيبة والوطيدة التي تجمع مسؤولي الشركة بكافة الهيئات والكيانات والاتحادات الرياضي وجميع الأندية المصرية".

وأكمل "وتسعى الشركة دوما لدعم وتطوير المنشآت الرياضية في مصر للوصول بها إلى أعلى المستويات العالمية، تنفيذا لدورها الوطني في ذلك المجال".

وأكمل "وتود الشركة التأكيد على أن كل ما يتم تداوله مؤخرا بشكل إتمام الركة لصفقة شراء أحد الأندية المصرية هو أمر غير صحيح".

وأردف "في هذا الصدد، تؤكد الشركة تقديرها واعتزازها بجميع وسائل الإعلام، وتدعو الجميع للحصول على أي معلومات تخص أنشطة الشركة من خلال بيانات الشركة الرسمية أو من خلال إدارة الإعلام بالشركة وحساباتها الرسمية".

وكانت عدة تقارير قد ربطت بين الشركة، ونادي مصر للمقاصة.