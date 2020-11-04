كلوب: فيرمينو سيعود للتشكيل الأساسي مجددا.. تألق جوتا لن يؤثر على ذلك

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن تألق ديوجو جوتا لن يبعد روبرتو فيرمينو عن تشكيل الريدز الأساسي كما يظن البعض.

قدم ديوجو جوتا أحد أفضل مبارياته منذ انضمامه لليفربول وسجل هاتريك قاد به الفريق لاكتساح أتالانتا بخماسية دون رد في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا، فيما جلس فيرمينو على مقاعد البدلاء.

عما إذا كان أداء جوتا سيتسبب في إصابته بالحيرة فيما يخص اختياراته لثلاثي الهجوم في المباريات القادمة، شدد كلوب "الأداء الجيد من أي لاعب لا يتسبب في حيرتي".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "اتخذنا قرارنا بإشراك جوتا كأساسي ضد أتالانتا لنستفيد من تألقه في الآونة الأخيرة، وأيضًا لأننا رأينا أنه الخيار الأنسب بالنظر إلى الطريقة التي يلعب ويدافع بها أتالانتا".

وواصل المدرب الألماني "أحيانًا نجد أنفسنا نعيش في عالم صعب، فعندما يتألق أحد اللاعبين، نبدأ فورا في الحديث عن لاعب آخر شارك في 500 مباراة على التوالي".

وتابع "علي القول بأننا لم نكن لنتأهل إلى دوري الأبطال لو لم يكن فيرمينو في صفوفنا، والآن ينتظر مني الجميع شرح الأسباب التي دفعتني لوضعه على مقاعد البدلاء".

وأكمل كلوب "فيرمينو سيعود إلى التشكيل الأساسي من جديد، وإذا سألتني عن السبب وراء ظهور ليفربول بمستوى رائع في بعض المباريات، ستكون الطريقة التي يلعب بها فيرمينو هي أول ما سيخطر ببالي".

وأتم "من المهم أن يكون لدينا أكثر من 11 لاعبًا في أتم جاهزية، جوتا قدم مباراة رائعة للغاية ضد أتالانتا، ولكن هذا لا علاقة له بوضع فيرمينو في الفريق ولن يتسبب في إصابتي بالحيرة في اختيار التشكيل".

وافتتح ديوجو جوتا أهداف اللقاء في الدقيقة 16، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 47 سجل محمد صلاح الهدف الثالث للحُمر قبل أن يصنع الهدف الرابع لساديو ماني بعد دقيقتين.

وأتم جوتا الهاتريك بهدف خامس لليفربول في الدقيقة 55.

وأصبحت هذه أول مرة في تاريخ ليفربول يخرج بشباك نظيفة في أول ثلاث مباريات له في دوري الأبطال.















































































ويتصدر ليفربول المجموعة بتسع نقاط ويليه أياكس بأربع نقاط بفارق الأهداف عن أتالانتا صاحب المركز الثالث.

فيما يأتي ميتلاند رابعا بدون أي نقطة.