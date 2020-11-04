بيدري: ميسي يساعدني ويمنحني الكثير من النصائح

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 - 15:56

كتب : FilGoal

بيدري - برشلونة

قال بيدري لاعب برشلونة إن ليونيل ميسي قائد فريقه يساعده كثيرا ويمنحه الكثير من النصائح مشيرا إلى أنه لن يتدخل في مستقبله أو يعلق عليه، وذلك في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية.

وصرح بيدري قائلا: "ميسي يساعدني كثيرا في الملعب، يمنحني الكثير من النصائح وهذا أمر رائع، علينا أن نستمتع بوجوده وألا نتدخل في مستقبله، الأمر منوط به، الآن فقط أتعلم منه".

وأضاف "من الجيد أن ألعب في مراكز مختلف وأساعد الفريق وقت الحاجة".

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وواصل "لكنني أشكل خطورة أكبر في وسط الملعب، لكن يمكنني اللعب في مراكز أخرى والعمل من أجلها".

صاحب الـ17 عاما انضم إلى برشلونة قادما من لاس بالماس في صيف 2020 بمبلغ 5 ملايين يورو.

وشارك بيدري خلال الموسم الجاري في 8 مباريات مع برشلونة في كل المسابقات سجل خلالها هدفا.

ويستعد برشلونة لمواجهة دينامو كييف في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

ليلة الأبطال برشلونة
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