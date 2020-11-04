جيسوس: خططت لهز شباك أولمبياكوس من على مقاعد البدلاء

أوضح جابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي أنه خطط لهز شباك أولمبياكوس من على مقاعد البدلاء، وهو ما حدث عقب دخوله للملعب.

مانشستر سيتي انتصر بنتيجة 3-0 على أولمبياكوس في ثالث جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال جيسوس في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "من الجيد أن أعود للمشاركة في المباريات بعد غياب 6 أسابيع بسبب الإصابة".

وأضاف "عندما تعرضت للإصابة، لم أكن سعيدا، لقد بذلت الكثير من الجهد للتعافي بسرعة لأنني أريد أن أكون في الملعب وأساعد زملائي في الفريق".

وتابع "أنا سعيد جدا بالعودة وهز الشباك، لقد مرر كيفن دي بروين الكرة بشكل رائع وأعتقد إنني أنهيتها بشكل رائع في المرمى".

وأكمل "من على مقاعد البدلاء كنت أراقب عن كثب كيف يلعب دفاع أولمبياكوس، وعندما دخلت أرض الملعب، حصلت على فرصة واحدة وسجلتها".

وأتم البرازيلي البالغ من العمر 23 عاما "لقد جعلت الأمور صعبة على حارس المرمى وأنا أتحسن بالفعل في اللمسات الأخيرة".

ورفع سيتي رصيده إلى 9 نقاط بعد ختام الجولة الثالثة في مجموعته بثلاثة انتصارات متتالية.