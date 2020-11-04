مدرب دينامو كييف: برشلونة ليس في مستوى يسمح له بالفوز بدوري أبطال أوروبا حاليا

قال ميرتشا لوتشيسكو مدرب دينامو كييف إن فريق برشلونة ربما يمتلك تشكيل من اللاعبين الموهوبين لكنه ليس في مستوى يسمح له بالفوز بدوري أبطال أوروبا حاليا، وذلك في تصريحات عبر الموقع الرسمي لناديه.

وصرح نجم الكرة الرومانية السابق قائلا: "برشلونة لديه تشكيل من اللاعبين الموهوبين، لكنهم بحاجة للوقت لتعلم طريقة عمل الفريق".

وتابع "لا أعتقد أن برشلونة في مستوى يسمح له بالفوز بدوري أبطال أوروبا حاليا، بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي لديهم خيارات أكثر".

وأردف "على أي حال، برشلونة لديه لاعب مثل ليونيل ميسي يمكنه أن يكون مهم جدا، المدرب الجديد يحتاج إلى ستة أشهر على الأقل، في الربيع المقبل سيكونون فريقا آخر".

وأتم "برشلونة يلعب أفضل في دوري الأبطال عن الدوري الإسباني لأنه في المسابقات المحلية بقية الفرق تعرفهم بشكل جيد جدا".

لوتشيسكو تولى تدريب دينامو كييف في شهر يوليو الماضي بعقد يمتد لعامين، وكاد أن يستقيل من منصبه بعد تعيينه بفترة وجيزة بسبب اعتراض جماهير ناديه على تعيينه خاصة وأنه كان مدربا أسطوريا لفريق شاختار دونتسك المنافس الرئيسي لدينامو.

وأصبح لوتشيسكو أكبر مدرب يتولى تدريب فريق في دوري أبطال أوروبا خلال خسارة فريقه من يوفنتوس في دور المجموعات بنتيجة 2-0، إذ كان يبلغ من العمر وقتها 75 عاما و83 يوما.

دينامو كييف حصد نقطة وحيدة بعد مباراتين في دوري الأبطال، ويستعد لكي يحل ضيفا على برشلونة في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.