رغم إسقاط سالزبورج 6-2.. ساني: لم تكن مباراة سهلة

يرى ليروي ساني جناح بايرن ميونيخ أن النتيجة التي انتهت عليها مباراة فريقه ضد ريد بول سالزبورج بالفوز 6-2 لا تعبر عما حدث في اللقاء.

في النمسا رفع بايرن ميونيخ رصيد انتصاراته المتتالية في دوري الأبطال إلى 14 معززا رقمه القياسي على حساب سالزبورج بنتيجة 6-2.

وقال ساني في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "إذا نظرت إلى النتيجة فقط، ستقول إنها كانت مباراة سهلة. لكننا وجدنا الأمر صعبًا للغاية".

وأضاف "كنا نعلم أن سالزبورج سيقدم مباراة قوية، لقد حاولوا انتظار الأخطاء التي نقع فيها".

وأكمل "في النهاية قدمنا ​​أداءً جيدًا وواصلنا الضغط بعد التعادل 2-2. ثم بعد 3-2 لم نتوقف".

وأتم "لو سجلنا أكثر من هدف في وقت مبكر من المباراة، لكان لدينا المزيد من الراحة".

واتفق جيسي مارش مدرب سالزبورج مع ساني بأن نتيجة 6-2 ليست مُعبرة عما حدث في المباراة.

وأوضح في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء: "لعبنا بشكل جيد، خاصة في أول 75 دقيقة، لكن تلقينا 4 أهداف في الربع ساعة الأخيرة".

واختتم "ما حدث في المباراة كان مذهلًا. تنافسنا مع أفضل فريق في العالم لمدة 75 دقيقة".

ميريم بيريشا تقدم أولا للفريق النمساوي في الدقيقة الرابعة، فجاء رد البافاري بهدفين عن طريق روبرت ليفاندوفسكي من علامة الجزاء وهدف عكسي سجله كريستانسن بالخطأ في مرماه.

الياباني ماسايا أوكوجاوا عدّل النتيجة بعد نزوله بدقيقة واحدة في الدقيقة 66 لتصبح النتيجة 2-2.

الدقائق الـ 11 الأخيرة من عمر اللقاء شهدت انتفاضة بافارية، جيروم بواتنج برأسية سجل الهدف الثالث في الدقيقة 79.

وبعد 3 دقائق سجل ليروي ساني الهدف الرابع بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 88 حول ليفاندوفسكي برأسية عرضية خافي مارتينيز في الشباك.

وفي الدقيقة الثانية بدلا من الضائع سجل الفرنسي لوكاس هيرنانديز الهدف السادس بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

فوز رفع رصيد البافاري إلى 9 نقاط في الصدارة، ويليه أتليتكو مدريد في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ثم لوكوموتيف موسكو برصيد نقطتين، في قاع الترتيب ريد بول سالزبورج بنقطة.