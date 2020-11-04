بويج يعود لقائمة برشلونة.. واستبعاد 3 لاعبين من بينهم كوتينيو ضد دينامو كييف

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 - 14:08

كتب : FilGoal

ريكي بويج - برشلونة

ضم رونالد كومان مدرب برشلونة لاعبه ريكي بويج إلى قائمة الفريق الأول بعدما كان قد غاب عن قائمته في مواجهة ديبورتيفو ألافيش في الجولة الماضية في الدوري، وذلك استعدادا لمواجهة دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا.

بويج لم يلعب مع برشلونة هذا الموسم سوى لمدة 3 دقائق حينما حل كبديل ضد خيتافي الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

واستبعد كومان كل من رونالد أراخو وصامويل أومتيتي وفيليبي كوتينيو.

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ويأتي ليونيل ميسي قائد الفريق على رأس القائمة وكذلك عثمان ديمبيلي وأنطوان جريزمان وميراليم بيانتش وفرانشيسكو ترينكاو وبيدري وفرينكي دي يونج.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – نيتو – إيناكي بينيا

الدفاع: سيرجينو ديست – جيرارد بيكيه – كليمنت لينجليه – خوردي ألبا – سيرجي روبيرتو – جونيور فيربو

الوسط: سيرجيو بوسكيتس – كارليس ألينيا – بيانتش – بويج – بيدري – ترينكاو – دي يونج

الهجوم: جريزمان – مارتن برايثوايت – ميسي – ديمبيلي – أنسو فاتي

برشلونة ليلة الأبطال
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