صلاح: فخور بمعادلة رقم جيرارد.. سنقاتل للتتويج بدوري الأبطال والدوري الإنجليزي

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 - 13:48

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

يشعر محمد صلاح نجم ليفربول بالفخر لمعادلة رقم ستيفن جيرارد أسطورة النادي بتسجيل أكبر عدد من الأهداف في دوري أبطال أوروبا، وشدد على أن فريقه سيقاتل من أجل التتويج بكل البطولات هذا الموسم.

وسجل صلاح هدفه رقم 21 مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا في شباك أتالانتا ليعادل عدد أهداف جيرارد كأكثر من سجل للحُمر في المسابقة الأوروبية دون احتساب الأهداف المُسجلة في الأدوار الإقصائية.

وقال صلاح في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "بالطبع أنا سعيد جدًا لكوني أكثر من سجل لليفربول في دوري الأبطال، فخور للغاية بمعادلة رقم جيرارد فهو أسطورة النادي".

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هدف صلاح كان رقم 22 مع ليفربول باحتساب أهداف الأدوار الإقصائية، ليعادل عدد أهداف مايكل أوين في البطولات الأوروبية ويحتل المركز الثاني خلف جيرارد الذي سجل 41 هدفا في كل البطولات الأوروبية، فيما وصل لهدفه رقم 24 بشكل عام في دوري أبطال أوروبا (21 مع ليفربول، 2 مع بازل، 1 مع روما).

وردا على سؤاله حول احتمالات تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى، أوضح صلاح "الأمر صعب، لا نريد أن نضغط على أنفسنا".

وأضاف "أعتقد أننا نتائجنا طيبة في الدوري، وفي دوري الأبطال أيضا. في ليفربول نقاتل من أجل كل شيء، هذه هي وظيفتنا".

وأتم "أنا متأكد من أننا سنقاتل في كل بطولة نشارك فيها، نريد الفوز بكل شيء ونأمل أن نتمكن من تحقيق ذلك".

ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة بعد 7 جولات، كما يغرد في قمة مجموعته الأوروبية برصيد 9 نقاط بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه.

محمد صلاح ليفربول ستيفن جيرارد
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