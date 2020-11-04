مصدر في الرجاء لـ في الجول: بدر بانون وقع لـ الأهلي.. وهذه تفاصيل التعاقد وموقفه الحالي

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 - 13:21

كتب : حامد وجدي

بدر بانون - الأهلي

بات بدر بانون مدافع الرجاء المغربي على بعد خطوة من الانضمام إلى النادي الأهلي، وذلك حسبما علم FilGoal.com من مصدر في النادي المغربي.

بدر بانون

النادي : الرجاء البيضاوي

الأهلي

وصرح المصدر قائلا: "سمحنا بمغادرة اللاعب لمعسكر الفريق يوم الثلاثاء، والتواجد داخل جدران الأهلي لإجراء الكشف الطبي".

وواصل "الأهلي والرجاء اتفقا على كافة التفاصيل المالية، والصفقة ستصل إلى 2 مليون دولار، وكان ذلك منذ فترة".

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وتابع "مسؤولو القلعة الحمراء اتفقوا بدورهم مع اللاعب والذي سيحصل على مليون دولار في الموسم الأول بزيادة 100 ألف كل موسم لمدة 3 سنوات".

وأكمل "الأهلي كان ينتظر نتيجة الكشف الطبي فقط، وهو ما حدث يوم الثلاثاء، والنتائج كانت جيدة وقام اللاعب بارتداء قميص الأهلي وأجرى جلسة تصوير".

وأردف "الأهلي سيعلن انضمام اللاعب رسميا عقب مباراة الزمالك أو غدا الخميس على أقصى تقدير".

وأتم "بدر بانون لن يلعب النهائي حتى لو صعد الرجاء على حساب الزمالك، خاصة وأن الأهلي سيقوم بقيد اللاعب في إفريقيا وبالتالي لن يلعب مع الأهلي أو الرجاء وسيكون لاعبا في الأهلي الموسم المقبل، اللاعب سيعود للمغرب عقب نهاية المباراة مع بعثة الفريق خاصة وأنه سينضم لمعسكر المنتخب".

اللاعب صاحب الـ27 عاما شارك خلال الموسم المنصرم في 27 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق أن الأهلي اتفق مع بانون على عقد مدته 3 مواسم ووصلت قيمة شراء اللاعب إلى ما يقرب من 2 مليون دولار.

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