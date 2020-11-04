لا جازيتا ديللو سبورت: لاتسيو بين الغرامة أو الاستبعاد من الدوري الإيطالي

يخضع مسؤولو نادي لاتسيو للتحقيق من قبل الاتحاد الإيطالي، ووفقا لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فأن النادي مُهدد "بين الغرامة أو الاستبعاد من المسابقة".

وفتح مكتب المدعي العام تحقيقا في لاتسيو بسبب وجود انتهاك محتمل للبروتكول الطبي أثناء تفشي فيروس كورونا.

واليوم يلتقي لاتسيو مع زينيت سان بطرسبرج الروسي في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا دون خدمات تشيرو إيموبيلي وتوماس ستراكوشا ولوكاس ليفا بعدما مُنعوا من السفر لوجود شكوك حول إصابتهم بكورونا، ولم يكونوا متاحين لمباراة كلوب بروج في الأسبوع الماضي ببلجيكا.

لكن أجرى لاعبو الفريق الثلاثة اختبارا سابقا وجاءت نتيجة مسحتهم سلبية وشاركوا في الفوز 4-3 وسجل إيموبيلي -البديل- هدفا في شباك تورينو يوم السبت الماضي.

فيما شارك ليفا كبديل أيضا وظل ستراكوشا على مقاعد البدلاء.

وكشفت الصحيفة أن مكتب المدعي العام أجرى مقابلة مع كلاوديو لوتيتو رئيس النادي وإيفو بولشيني طبيب النادي، قبل الحصول على تقارير فحوصات المسحة التي أجريت قبل مواجهتي بروج وتورينو، وتم تسليم التقارير أمس الثلاثاء.

وحسب الصحيفة فأن "العقوبات المشار إليها في المادة الثامنة تطبق على النادي المسؤول، اعتمادا على خطورته، وتتراوح بين الغرامات والعقوبات والهبوط إلى المركز الأخير وحتى الاستبعاد من البطولة".

يتم تقييم خطورة الانتهاك وفقا للمخاطر الصحية للاعبين والموظفين والحكام وجميع المعرضين للإصابة بالفيروس، وكذلك "النية المؤكدة لتغيير المسار أو نتيجة مباراة في المسابقة''.

الأسبوع الماضي سافر 13 لاعبا فقط من الفريق الأول للاتسيو إلى بلجيكا بالإضافة إلى 6 لاعبين شباب دون الإفصاح عن هوية المصابين بـ فيروس كورونا في ظل غياب أغلب القوام الأساسي.

لاتسيو يحتل المركز العاشر برصيد 10 نقاط في الدوري الإيطالي والمركز الثاني خلف كلوب بروج برصيد 4 نقاط في دوري أبطال أوروبا.