كلوب بعد الخماسية: كان بإمكاننا أن نسجل هدفين أو 3 آخرين في أتالانتا

يشعر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بأن فريقه كان بإمكانه إنهاء مباراة أتالانتا بالفوز 7-0 أو 8-0 ليس كما حدث بخماسية نظيفة.

واكتسح ليفربول مضيفه أتالانتا بخماسية دون رد في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الرابعة.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نحن فريق جيد، ولعبنا مباراة رائعة أمام أتالانتا، لقد دافعنا بشكل جيد ولعبنا كرة قدم جميلة وسجلنا خمسة أهداف".

وأضاف المدرب الألماني "كان بإمكاننا أن نسجل هدفين أو ثلاثة آخرين، لكن لا يهم عدد الأهداف التي سجلناها، لقد كنا نبحث عن الفوز فقط".

وتابع "أليسون قام بـ3 تصديات رائعة، وهذا يؤكد أن أتالانتا يستطيعون خلق المشاكل إذا أتيحت لهم الفرصة للقيام بالأشياء التي يجيدون القيام بها".

وواصل "أعتقد أن المباراة أظهرت أن كل ما قلته عن أتالانتا كان حقيقيًا، أمتلك من الخبرة ما يكفي لأرى أن هذا الفريق أو ذاك يلعب كرة قدم جميلة ويستطيع التسبب في المتاعب للمنافسين، وهذا لم يتغير بالنتيجة التي انتهت عليها المباراة".

وافتتح ديوجو جوتا أهداف اللقاء في الدقيقة 16، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 47 سجل محمد صلاح الهدف الثالث للحُمر قبل أن يصنع الهدف الرابع لساديو ماني بعد دقيقتين.

وأتم جوتا الهاتريك بهدف خامس لليفربول في الدقيقة 55.

وأصبحت هذه أول مرة في تاريخ ليفربول يخرج بشباك نظيفة في أول ثلاث مباريات له في دوري الأبطال.















































































ويتصدر ليفربول المجموعة بتسع نقاط ويليه أياكس بأربع نقاط بفارق الأهداف عن أتالانتا صاحب المركز الثالث.

فيما يأتي ميتلاند رابعا بدون أي نقطة.