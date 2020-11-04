جوارديولا للاعبيه: استمتعوا بالفوز على أولمبياكوس قبل مواجهة ليفربول

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 - 11:40

كتب : FilGoal

هدف صلاح في مانشستر سيتي

طلب بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي من لاعبيه الاستمتاع بالفوز على أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا قبل خوض قمة الدوري الإنجليزي ضد ليفربول.

سيتي انتصر بملعبه بنتيجة 3-0 على أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا، ويستعد لاستضافة ليفربول بالدوري الإنجليزي يوم الأحد.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "يوم الأربعاء سيكون للاستشفاء، لقد رأيت توقعات الطقس والأيام القليلة القادمة تكون مشمسة، لذا فهذه أفضل الأخبار التي ننتظرها".

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وأضاف "لدينا يومان للاستعداد لليفربول، ولكن حان الوقت الآن للاستمتاع بهذا الفوز، وبمركزنا في جدول دوري الأبطال".

ورفع سيتي رصيده إلى 9 نقاط بعد ختام الجولة الثالثة في مجموعته بثلاثة انتصارات متتالية.

وتابع "سيبدأ اللاعبون فترة إجازة قصيرة بعد ظهر الأربعاء والخميس ليكونوا في المنزل مع العائلة".

وأكمل المدرب الإسباني "ثم لدينا يومان للاستعداد للمباراة الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي".

وواصل "لعبنا 6 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي ولدينا الكثير من المباريات التي سنلعبها ومباراة واحدة متبقية قبل فترة التوقف الدولي".

وأتم "حان الوقت الآن للاستمتاع بالفوز على أولمبياكوس، أريد أن أفكر فيما قمنا به في المباراة، ثم سنستعد لمباراة ليفربول".

ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، بينما يحتل سيتي المركز العاشر برصيد 11 نقطة، لكنه لعب مباراة أقل.

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